खेल डैस्क : इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान की घरेलू धरती पर टेस्ट सीरीज हारने की कागार पर पहुंच गई है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान से पहला टेस्ट बिना किसी दिक्कत के पारी और 47 रन से जीता था। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही आगामी मैचों के लिए स्पिन ट्रैक बनाया, इंग्लैंड ट्रैक से उतर गया। दूसरा टेस्ट 152 रन से गंवाने के बाद तीसरे टेस्ट में भी उनकी हालत बुरी हो गई है। टेस्ट में पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने 267 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने सऊद शकील के शतक की बदौलत 344 रन बना दिए। अब दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 24 रन पर 3 विकेट गंवा लिए हैं।

England openers removed ❌ Noman and Sajid are at it from the get-go 💪 #PAKvENG | #TestAtHome pic.twitter.com/8lHvHGMneP



इंग्लैंड दूसरी पारी : 24/3 (9 ओवर) स्टंप

77 रन से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने जैक क्रॉली और बेन डंकेट के साथ सधी हुई शुरूआत की। पाकिस्तान ने शुरूआती ओवरों में ही स्पिनरों से काम लिया और सफलता हासिल कर ली। बेन डंकेट महज 12 तो क्रॉली 2 रन बनाकर आऊट हो गए। इसके बाद नोमान अली ने स्ट्राइक करते हुए ओली पोप को 1 रन पर आऊट कर दिया। दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 24 रन पर तीन विकेट गंवा लिए हैं। वह अभी भी पाकिस्तान से 53 रन पीछे है।

पाकिस्तान पहली पारी : 344-10 (96.4 ओवर)

इंग्लैंड को पहले ही दिन ऑलआऊट करने बाद पाकिस्तान की शुरूआत भी सधी हुई रही। अब्दुल शफीक 27 गेंदों पर 14 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर पगबाधा हो गए। सैम अयुब का विकेट जैक लीच ने लिया। लीच ने 36 गेंदों पर 19 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में शतक लगाने वाले कामरान गुलाम महज 3 ही रन बना पाए। ऐसे में सऊद शकील ने 223 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 134 रन बनाए। रिजवान ने 25 तो आघा ने 1 रन बनाया। अंत में नोमान अली और साजिद खान ने पारी को संभाल लिया। नोमान ने 84 गेंदों पर 45 तो साजिद खान ने 4 छक्कों की मदद से 48 रन बनाकर स्कोर 344 तक पहुंचा दिया। शोएब बशीर ने 129 रन देकर 3, रेहान अहमद ने 66 रन देकर 4 विकेट लिए।



इंग्लैंड पहली पारी : 267-10 (68.2 ओवर)

इंग्लैंड की शुरूआत अच्छी रही थी। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पहले विकेट के लिए 56 रन बनाए। क्रॉली ने 43 गेंदों पर 29 रन बनाए। इस दौरान पाक स्पिनर साजिद खान ने ओली पोप 3, जो रूट 5 और हैरी ब्रूक 5 की विकेट निकाल दी। इस दौरान डकेट भी 84 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्के की मदद से 52 रन बनाए। मध्यक्रम में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने 119 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए। जबकि गस एटकिंसन ने 71 गेंदों पर 39 तो जैक लीच ने 21 गेंदों पर 16 रन बनाए। साजिद खान ने 128 रन देकर 6 तो नोमान अली ने 88 रन देकर 3 विकेट लीं। जाहिर महमूद को भी 1 विकेट मिला।

Stumps on day two with Pakistan in control of the Rawalpindi Test 👏



Noman and Sajid take three important wickets as England are 53 runs behind 🏏



Scorecard: https://t.co/KZy76OPc1b#PAKvENG | #TestAtHome pic.twitter.com/N0zEh48T4A