खेल डैस्क : काउंटी चैंपियनशिप 2025 की शुरूआत में ही टांटन के कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड में वॉर्सेस्टरशायर के खिलाफ इंग्लैंड के क्रिकेटर टॉम बैंटन ने रिकॉर्ड 371 रनों की पारी खेली है। क्रीज पर लगभग 9 घंटे तक टिके रहने के दौरान बैंटन ने 403 गेंदों का सामना करते हुए 56 चौके और दो बड़े छक्के लगाए और अपनी टीम को 670 रन तक पहुंचा दिया। बैंटन जब क्रीज पर आए तो समरसेट के 39 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। लेकिन बैंटन ने इसके बाद जेम्स रॉ के साथ मिलकर ताबड़तोड़ शॉट लगाते हुए दोनों ने 371 रन की पार्टनरशिप की। मैच की शुरूआत में वॉर्सेस्टरशायर ने पहले खेलते हुए 164 रन ही बनाए थे।

चोट के बावजूद जुझारूपन

सितंबर 2024 में, काउंटी चैंपियनशिप में सरे के खिलाफ टूटे टखने के बावजूद बैंटन ने पहली पारी में 132 रन बनाए और टीम की रोमांचक जीत में योगदान दिया। जीत के बाद बैसाखियों के सहारे मैदान पर जश्न मनाने का उनका जुझारूपन प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना। उन्होंने फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट में सफलता हासिल की। बैंटन ने विभिन्न टी20 लीग्स में अपनी छाप छोड़ी है, जैसे बिग बैश लीग (ब्रिस्बेन हीट), पाकिस्तान सुपर लीग (पेशावर जाल्मी), और इंडियन प्रीमियर लीग (कोलकाता नाइट राइडर्स) में खेलते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

लारा का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए

बहरहाल, 26 वर्षीय इंग्लिश बल्लेबाज चार दिवसीय मुकाबले के दूसरे दिन स्टंप्स तक 344* रन बनाकर ब्रायन लारा के 501* रनों के सर्वकालिक प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर जा रहे थे लेकिन तीसरे दिन स्पिनर टॉम हिनले ने उन्हें आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान लुईस ग्रेगरी ने 670-7 पर पारी घोषित कर दी। बैंटन जब पवेलियन लौट रहे थे तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया।



काऊंटी क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर

501* : ब्रायन लारा, वारविकशायर बनाम डरहम 1994

424 : आर्चीबाल्ड मैकलारेन, लंकाशायर बनाम समरसेट 1895

410* : सैम नॉर्थईस्ट, ग्लैमरगन बनाम लीसेस्टरशायर 2022

405* : ग्रीम हिक, वॉर्सेस्टरशायर बनाम समरसेट 1988

371 : टॉम बैंटन, समरसेट बनाम वॉर्सेस्टरशायर 2025

A standing ovation for Tom Banton as he leaves the field, having scored 371 runs 👏#SOMvWOR#WeAreSomerset pic.twitter.com/vPwc5OpLbY