क्राइस्टचर्च : इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 93 रन की पारी खेलने के बाद न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा कि गुरुवार को हेगले ओवल में विकेट "काफी अच्छा" था। विलियमसन ने क्राइस्टचर्च में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को ड्राइवर की सीट पर बैठने में मदद की। विलियमसन अपने 33वें टेस्ट शतक से चूक गए लेकिन ब्लैक कैप्स को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छी शुरुआत दे गए। विलियमसन चोट से उबरने के बाद अपने पहले मैच में हमेशा की तरह जोश में दिखे।

दिन का खेल खत्म होने के बाद विलियमसन ने कहा कि कीवी टीम के लिए कुछ अच्छी साझेदारियां बनाना चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि गुरुवार का दिन संतुलित था और दोनों टीमों को कुछ पुरस्कार मिले। उन्होंने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण था, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कुछ अच्छी साझेदारियां हुईं, लेकिन विकेट काफी अच्छा था। मैं बस यह समायोजित करने की कोशिश कर रहा था कि कहां दौड़ना है (फिसलन वाली सतह के बारे में पूछे जाने पर)। हमने अच्छा प्रदर्शन किया, दिन काफी संतुलित रहा। कुल मिलाकर दिन का खेल दिलचस्प रहा। हमारे दृष्टिकोण से, हम पूरी साझेदारियों से खुश थे, गेंद कुछ कर रही थी और हमें लगा कि दिन के अंत में हमारे कुछ विकेट जल्दी गिरे।

ऐसा रहा पहला दिन

डेवोन कॉनवे के जल्द आऊट होने के बाद टॉम कप्तान ने केन विलियमसन के साथ पारी को आगे बढ़ाया। लैथम 47 रन बनाकर आऊट हुए। केन ने एक छोर संभाला और रचिन रविंद्र के साथ स्कोर 130 तक पहुंचाया। रचिन ने शोएब बशीर की गेंद पर आऊट होने से पहले 34 रन बनाए। वहीं, डेरिल मिचेल ने 19 तो टॉम ब्लंडल ने 17 रनों का योगदान दिया। केन विलियमसन शतक से चूक गए। वह 93 रन पर गस एटकिंसन का शिकार हुए। मध्यक्रम में ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाला। इस दौरान नाथन स्मिथ 3 तो मैट हैनरी 18 रन बनाकर आऊट हो गए लेकिन ग्लेन ने टीम स्कोर 319 तक पहुंचा दिया।

Hear from Kane Williamson post Day 1 in Christchurch. Follow play LIVE in NZ with TVNZ DUKE and TVNZ+ #NZvENG pic.twitter.com/mTlfx3US8O