क्राइस्टचर्च : स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन (Kane Williamson) ने मंगलवार को रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया क्योंकि वह 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। केन ने क्राइस्टचर्च में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। चोट से वापसी के बाद केन विलियमसन ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में दमदार प्रदर्शन किया है। 34 वर्षीय खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 86 गेंदों पर 61 रन बनाए। 36वें ओवर में वह क्रिस वोक्स के हाथों आउट हुए। इससे पहले पहली पारी में कीवी बल्लेबाज ने 197 गेंदों पर 47.21 की स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाए थे।

