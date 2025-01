मेलबर्न : पूर्व नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। सेमीफाइनल में जोकोविच के सामने शुक्रवार को अलेक्जेंडर ज्वेरेव की चुनौती होगी। महिला वर्ग में पाउला बाडोसा ने कोको गाफ को बाहर का रास्ता दिखाया। गुरुवार को उनके सामने विश्व की नंबर एक खिलाड़ी आर्यना सबालेंका की चुनौती होगी। सबालेंका ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर लगातार तीसरा खिताब जीतने की तरफ कदम बढ़ाए।

पुरुष एकल में मैच का पहला सेट गंवाने वाले सैंतीस साल के जोकोविच के सामने उनसे 16 साल कम उम्र के युवा खिलाड़ी की चुनौती थी। इसके साथ ही वह बाएं पैर में खिंचाव के कारण मैच के बीच कई बार दर्द में दिखे लेकिन वह हर तरह की चुनौती से पार पाते हुए 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 की जीत के साथ 12वीं बार मेलबर्न पार्क में सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे। साढ़े तीन घंटे चले मुकाबले को जीतने के बाद कहा कि मैं बस यही चाहता हूं कि आज का यह मैच फाइनल हो। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में मेरे द्वारा खेले गए सबसे शानदार मैचों में से एक रहा। यह किसी भी कोर्ट भी मेरे सर्वश्रेष्ठ मैचों में से एक है। जोकोविच ने मैच खत्म होने के साथ ही अपने कोच एंडी मर्रे को गले से लगा लिया और फिर अल्काराज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि वह काफी सफल खिलाड़ी साबित होंगे।

