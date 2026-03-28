स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने तेज गेंदबाज नसीम शाह को सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और मीडिया नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह घटना पाकिस्तान सुपर लीग 2026 सीजन की शुरुआती रात को एक पोस्ट से शुरू हुई। पोस्ट को हटा दिया गया लेकिन उसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के साथ कार्यक्रम में किए गए बर्ताव पर सवाल उठाया गया था। नसीम PSL में रावलपिंडी पिंडिज टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एक आधिकारिक बयान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की कि तेज गेंदबाज के इस कदम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने कहा, 'नसीम शाह को तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब देना होगा। PCB पेशेवर मानकों, अनुबंध संबंधी दायित्वों और खेल की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।' बोर्ड ने यह नहीं बताया कि किस नियम का उल्लंघन हुआ है, लेकिन संकेत दिया कि नसीम का जवाब मिलने के बाद इस मामले की समीक्षा की जाएगी।

नसीम शाह का विवादित पोस्ट

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में PSL के उद्घाटन मैच के दौरान मरियम नवाज के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का एक वीडियो शेयर करते हुए नसीम ने X (ट्विटर) अकाउंट पर लिखा था, 'उनके साथ ‘लॉर्ड्स’ (खास मेहमान) जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है?' इस पोस्ट को तुरंत हटा दिया गया और इसके बाद एक और मैसेज आया जिसमें दावा किया गया कि नसीम का अकाउंट हैक हो गया था और बाद में उसे रिकवर कर लिया गया। हालांकि इस सफाई से भी यह मुद्दा शांत नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया।

इस घटना ने और ज्यादा सुर्खियां बटोरीं क्योंकि यह एक हाई-प्रोफाइल उद्घाटन रात को हुई थी जिसमें कई जाने माने लोग शामिल हुए थे, जबकि बाहरी कारणों से आम लोगों की मौजूदगी सीमित रखने का पहले ही फैसला किया गया था।