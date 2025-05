खेल डैस्क : मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया, जो भारत के वनडे कप्तान और मुंबई इंडियंस के दिग्गज खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके विशाल योगदान के लिए सम्मानित करता है। डिवेचा पवेलियन लेवल 3 को अब रोहित शर्मा के नाम से जाना जाएगा, जिससे वह सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और विजय मर्चेंट जैसे क्रिकेट दिग्गजों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिनके नाम पर इस स्टेडियम में स्टैंड हैं। रोहित के साथ-साथ पूर्व भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर (ग्रैंड स्टैंड लेवल 4) और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार (ग्रैंड स्टैंड लेवल 3) के नाम पर भी स्टैंड समर्पित किए गए। एमसीए ने अपनी 86वीं वार्षिक आम बैठक में यह तय किया था।

पहले यह समारोह 13 मई को होना था लेकिन भारत-पाकिस्तान सीमा तनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। युद्धविराम लागू होने और आईपीएल के 17 मई को फिर से शुरू होने के साथ, यह आयोजन रोहित की विरासत के भव्य उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। स्टैंड की पहली झलक, जो स्टेडियम के पूर्वी हिस्से में स्थापित की गई थी, औपचारिक अनावरण से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। रोहित, जिन्होंने 7 मई 2025 को 67 टेस्ट मैचों में 4,301 रन बनाने के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, ने इस सम्मान पर गहरी भावना व्यक्त की और इसे "अवास्तविक अनुभव" बताया। उन्होंने अपने बचपन के संघर्षों को याद किया, जब वह अंडर-16 क्रिकेटर के रूप में वानखेड़े में प्रवेश नहीं कर पाते थे, जिससे एमसीए अधिकारियों और उनके परिवार की उपस्थिति में यह श्रद्धांजलि और भी मार्मिक बन गई।

रोहित का वानखेड़े से गहरा नाता है: उन्होंने इस मैदान पर 11 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 402 रन बनाए हैं और टी20 में 2,543 रन बनाए हैं, जिनमें से ज्यादातर मुंबई इंडियंस के लिए हैं, जहां उन्होंने फ्रेंचाइजी को 5 आईपीएल खिताब दिलाए। टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनकी कप्तानी में मिली जीत ने उनकी विरासत को और मजबूत किया, जिसके चलते एमसीए ने उन्हें उनके घरेलू मैदान पर अमर कर दिया। प्रशंसक 21 मई 2025 को वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान रोहित शर्मा स्टैंड से उनके लिए उत्साहवर्धन करने की उम्मीद कर रहे हैं।

