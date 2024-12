खेल डैस्क : बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में मुंबई ने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2024) अपने नाम कर ली है। रविवार को फाइनल मुकाबला मध्यप्रदेश के खिलाफ खेला गया था, जिसे मुंबई ने अपने मजबूत मध्यक्रम की बदौलत अपने नाम कर लिया। मध्य प्रदेश के पास खिताब जीतने का पहला मौका था लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश ने पहले खेलते हुए कप्तान रजत पाटीदार के 81 रनों की बदौलत 174 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी मुंबई ने 18वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली।

Stand and deliver! Suryansh Shedge with the finishing touch for Mumbai ✨

मध्य प्रदेश : 174-8 (20 ओवर)

मप्र की शुरूआत खराब रही। ओपनर अर्पित 3 तो हर्ष गवली 2 रन बनाकर आऊट हो गए। सेनापति (23) ने हरप्रीत सिंह (15) के साथ मिलकर स्कोर आगे बढ़ाया। मध्यक्रम में रजत पाटीदार ने एक छोर संभाला और मुंबई के गेंदबाजों की खूब पिटाई की। मप्र ने जब 12 ओवर में 86 रन पर 5 विकेट गंवा लिए थे तब रजत ने 40 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 81 रन बनाए और स्कोर 174 तक पहुंचा दिया। वेंकटेश अय्यर ने 9 गेंदों पर 17, राहुल ने 19 रन बनाए। मुंबई के लिए शार्दुल ठाकुर ने 41 रन देकर 2, रोस्टोन ने 32 रन देकर 2 विकेट लिए।

मुंबई : 180-5 (17.5 ओवर)

पृथ्वी एक बार फिर से मुंबई को अच्छी शुरूआत देने में विफल रहे। उन्होंने 6 गेंदों पर 10 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने 30 गेंदों पर 37 रन बनाए। वह टूर्नामैंट के टॉप स्कोरर बन गए हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर 9 गेंदों पर 16 ही रन बना पाए। सूर्यकुमार यादव ने फार्म में वापसी करते हुए 35 गेंदों पर 48 रन बनाए। अंत में सूर्यांश शेडगे ने मुंबई को सहारा दिया और 15 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाकर अपनी टीम को 18वें ओवर में ही जीत दिला दी। अथर्व ने भी 6 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 16 रन बनाए।

BCCI President Mr. Roger Binny hands over the trophy to Mumbai Captain Shreyas Iyer 👏👏



Congratulations to Mumbai on winning the Syed Mushtaq Ali Trophy 2024-25 🏆



