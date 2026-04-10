स्पोर्ट्स डेस्कः आईपीएल 2026 में एक रोमांचक मुकाबले के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स को एक नया स्टार मिल गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए इस हाई-वोल्टेज मैच में युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने ऐसी पारी खेली, जिसने मैच का पूरा रुख बदल दिया।

27 गेंदों में 54 रन, 7 छक्कों से मचाया धमाल

182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब लखनऊ की हार लगभग तय लग रही थी, तब मुकुल चौधरी क्रीज पर आए और आक्रामक अंदाज में खेल बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए, जिसमें 7 शानदार छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। मुकुल ने केकेआर के गेंदबाजों कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा पर जमकर हमला बोला और मैदान के चारों ओर शॉट लगाए।

ईडन गार्डन्स में ऐतिहासिक जीत

ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में मुकुल की विस्फोटक पारी की बदौलत लखनऊ ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। यह मुकाबला आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाला रहा।

कौन हैं मुकुल चौधरी?

मुकुल चौधरी राजस्थान से आने वाले 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी हैं, जो घरेलू क्रिकेट में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी में 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते सुर्खियों में आए थे, जहां उन्होंने 198.85 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। राजस्थान के झुंझुनूं के रहने वाले मुकुल शुरुआत में मध्यम गति के गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने विकेटकीपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी को अपना मुख्य हथियार बना लिया।

उभरता हुआ फिनिशर, टीम इंडिया की दस्तक?

इस शानदार पारी के बाद मुकुल चौधरी की तुलना बड़े फिनिशरों से की जा रही है। उनकी निडर बल्लेबाजी और बेहतरीन टाइमिंग ने यह संकेत दे दिया है कि वह भविष्य में India national cricket team के लिए भी दावेदारी पेश कर सकते हैं।