खेल डैस्क : आईपीएल 2025 का 60वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने एक और शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इस शतक के साथ राहुल आईपीएल में 5 शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए और सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गए।

आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली - 8 शतक

जोस बटलर - 7 शतक

क्रिस गेल - 6 शतक

केएल राहुल - 5 शतक

टी20 में सर्वाधिक शतक (भारतीय)

9 - विराट कोहली

8 - रोहित शर्मा

7 - अभिषेक शर्मा

7 - केएल राहुल

राहुल का शतकीय धमाल

गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में केएल राहुल ने 5वां IPL शतक ठोका, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस पारी में शानदार स्ट्रोक प्ले और आक्रामक रवैया देखने को मिला। इस शतक के साथ ही राहुल ने हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन (224 पारियों में) पूरे करने की उपलब्धि को और चमकदार बना दिया। राहुल ने 65 गेंदों पर 14 चौके और 4 छक्कों की मदद से 112 रन बनाए।

