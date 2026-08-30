कराची : पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने राष्ट्रीय टीम से जुड़े कोचों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने बाबर आजम और अन्य बल्लेबाजों की तकनीकी खामियों को दूर करने पर ध्यान नहीं दिया।

यूसुफ ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक कड़े बयान में कहा कि उन्होंने कई साल पहले खिलाड़ियों की बल्लेबाजी तकनीक में मौजूद कमजोरियों को लेकर चेताया था लेकिन बाबर और टीम के अन्य सदस्यों के साथ काम करने से कुछ कोचों ने उन्हें रोक दिया। उनके मुताबिक उस समय जिन कमियों को सुधारा जा सकता था, वे अब बड़ी कमजोरियों में बदल चुकी हैं और पाकिस्तान के मौजूदा पतन में उनका भी योगदान है।

यूसुफ ने कहा, 'उस नाकामी ने पाकिस्तान क्रिकेट को आज जिस पतन की स्थिति में हम देख रहे हैं, वहां पहुंचा दिया है। ये कोच खेल के लिए जहर की तरह हैं। उनमें दूरदृष्टि का अभाव है, वे खिलाड़ियों में सुधार करने की राह को रोकते हैं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी गुमराह करते हैं।' उन्होंने कहा, 'हमारे क्रिकेटर अगर यह नहीं समझेंगे कि किसकी बात सुननी चाहिए, तो उनका करियर जितना लंबा होना चाहिए, उससे कहीं पहले खत्म हो जाएगा।'

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमजोर तकनीक बांग्लादेश से लेकर इंग्लैंड तक हाल के दौर में बुरी तरह उजागर हुई है। यूसुफ ने पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बल्लेबाजी कोच पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा, 'जिन तकनीकी कमियों को वर्षों पहले ठीक किया जा सकता था, उन्हें नजरअंदाज किए जाने के कारण अब पाकिस्तान की टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर और संघर्ष करती हुई नजर आ रही है।'