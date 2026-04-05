नई दिल्ली : भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में साई सुदर्शन की पारी पर बात की और कहा कि जिस तरह से सुदर्शन ने अपनी पारी की शुरुआत की उससे पता चलता है कि वह अपनी ताकत को अच्छी तरह समझते हैं। सुदर्शन ने सिर्फ 44 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन यह काफी नहीं था, क्योंकि टाइटन्स ने अहम मौकों पर विकेट गंवा दिए जिससे शनिवार शाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस सीजन के अपने पहले घरेलू मैच में उन्हें दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा।

अश्विन ने जियोस्टार पर कहा, 'साई सुदर्शन जानते थे कि शुभमन आज नहीं खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें खुद ही मोर्चा संभालना था। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, उससे पता चलता है कि वह अपनी ताकत को समझते हैं। उन्होंने गेंद की गति का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद को थर्ड मैन की तरफ मोड़ा, और फिर फ्रंट फुट पर कुछ अच्छे कवर ड्राइव खेले। जडेजा के आते ही उन्होंने तुरंत उन पर प्रहार किया, गेंद की गति का फायदा उठाया, और उसके बाद एक स्लॉग स्वीप भी खेला।'

मांसपेशियों में खिंचाव के कारण गिल RR के खिलाफ GT का मैच नहीं खेल पाए थे और उनकी गैरमौजूदगी में राशिद खान ने टीम की कप्तानी की। अश्विन को लगता है कि जब गिल वापस आएंगे, तो सुदर्शन के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी GT को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने आगे कहा, 'ये सुदर्शन के मजबूत पक्ष हैं, जिन पर वह भरोसा करते हैं और उन्हें इसके नतीजे भी मिले। उन्हें इसी तरह खेलना होगा, पारी को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन एक अच्छी गति से। गुजरात टाइटन्स के लिए शुभमन गिल का न होना एक बड़ा झटका था। इसलिए जाहिर है कि जब शुभमन वापस आएंगे, तो यह ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर उनके लिए आगे बढ़ने की कुंजी साबित होगी।'

GT के खिलाफ रोमांचक जीत के साथ RR ने लगातार अपना दूसरा मैच जीता। अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को आसानी से हराने के बाद रॉयल्स फिलहाल चार अंकों और +2.233 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर हैं जो अब तक सभी टीमों में सबसे बेहतर है।