स्पोर्ट्स डेस्क : तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) 2025 के मैच नंबर 11 के दौरान उस समय एक मजेदार घटना देखने को मिली जब एक गेंद पर एक-दो नहीं बल्कि तीन बार रन आउट का मौका छूट गया। इस दौरान यहां अंपायर और बल्लेबाजी टीम अपनी हंसी नहीं रोक पाई वहीं रविचंद्रन अश्विन और उनकी टीम इस मौके को गंवाने के बाद हताश और गुस्से पर काबू करती नजर आई।

सलेम क्रिकेट फाउंडेशन स्टेडियम में 14 जून को डिंडीगुल ड्रैगन्स और मदुरै पैंथर्स के बीच यह घटना हुई। हालांकि डिंडीगुल ने मदुरै पर नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की। डिंडीगुल ड्रैगन्स के तेज गेंदबाज गणेशन पेरियास्वामी ने वाइड यॉर्कर गेंद फेंकी, जिसे गुरजपनीत सिंह ने कवर्स में हिट किया। डिंडीगुल के कप्तान रविचंद्रन अश्विन, जो कवर्स पर खड़े थे, ने गेंद को उठाया और नॉन-स्ट्राइकर एंड की तरफ फेंका। अश्विन सीधा हिट नहीं लगा पाए और पेरियास्वामी भी समय पर गेंद को नहीं पकड़ पाए। इससे मदुरै के बल्लेबाजों को बोनस रन लेने का मौका मिल गया।

अश्विन के थ्रो के बाद डीप स्क्वायर लेग फील्डर ने गेंद को पकड़ा और स्ट्राइकर एंड की ओर फेंका जिसे विकेटकीपर बाबा इंदिराजीत ने फिर से मिस कर दिया। उसके बाद एक और थ्रो किया गया जो फिर से मिस हो गया और डिंडीगुल ड्रैगन्स ने एक ही गेंद पर तीन रनआउट के मौके गंवा दिए। अश्विन भी इस घटना से निराश दिखे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

CRAZY CRICKET IN TNPL. 🤣pic.twitter.com/PgnxJ2h6tr