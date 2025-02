मेलबर्न : वनडे फार्मेट के शानदार बल्लेबाज रहे पूर्व क्रिकेटर माइकल बेवन को ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक्स पर लिखा कि खेल के अब तक के सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल बेवन को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर बधाई। बेवन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 232 मैचों में 53.58 की औसत से 6,912 रन बनाए हैं, जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के महानतम एक दिवसीय बल्लेबाजों की कतार में खड़ा करता है। बेवन ऑस्ट्रेलिया की 1999 और विश्व कप 2003 जीत का हिस्सा थे।



बेवन ने सम्मान मिलने पर कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं। मुझे वह खेल खेलने का मौका मिला जो मुझे पसंद था... मुझे कुछ महान टीमों में खेलने का मौका मिला और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के एक महान युग में कुछ अद्भुत क्षणों का अनुभव हुआ। बेवन ने कहा कि मैं उन अनोखी चीजों को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में लाने में मदद करता हूं, खासकर एक दिवसीय क्रिकेट में। अब जब कई साल हो गए हैं तो मैं उन सभी चीजों को बहुत गर्व और बहुत शौक के साथ देखता हूं।

A favourite moment for Michael Bevan in his career: the 1999 World Cup campaign 🏆#AusCricketAwards pic.twitter.com/zs6du89EYy