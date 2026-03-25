स्पोर्ट्स डेस्क : वर्ल्ड नंबर-2 Jannik Sinner ने मियामी ओपन में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अमेरिकी खिलाड़ी Alex Michelsen को 7-5, 7-6(4) से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही इंडियन वेल्स जीतने वाले सिनर का ‘सनशाइन डबल’ जीतने का सपना अभी भी जिंदा है।

खास क्लब में शामिल हुए सिनर

24 वर्षीय सिनर मियामी ओपन के अपने पहले पांच मुकाबलों में क्वार्टरफाइनल तक पहुंचने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि Yannick Noah और Stefan Edberg हासिल कर चुके हैं। सिनर ने दूसरे सेट में 2-5 से पीछे होने के बाद शानदार वापसी की और 1 घंटा 42 मिनट में मैच जीत लिया।

मैच के बाद क्या बोले सिनर

मैच के बाद सिनर ने कहा कि उनकी सर्विस ने अहम मौकों पर काफी मदद की, खासकर टाई-ब्रेक में। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अगर उन्हें इस टूर्नामेंट में आगे तक जाना है तो बेसलाइन से अपने खेल में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि अब उन्हें एक दिन का ब्रेक मिलेगा और वह प्रैक्टिस में अपनी लय बेहतर करने की कोशिश करेंगे।

अमेरिकी खिलाड़ियों पर सिनर का दबदबा

सिनर का अमेरिकी खिलाड़ियों के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड जारी है। वह 2023 में शंघाई में Ben Shelton से हारने के बाद से लगातार 28 मैच अमेरिकी खिलाड़ियों के खिलाफ जीत चुके हैं।

लांडालूसे ने भी किया बड़ा उलटफेर

वहीं, स्पेन के युवा खिलाड़ी Martin Landaluce ने भी बड़ा उलटफेर करते हुए अमेरिकी खिलाड़ी Sebastian Korda को 2-6, 7-6(6), 6-4 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड नंबर 151 लांडालूसे इस टूर्नामेंट के सबसे कम रैंक वाले क्वार्टरफाइनलिस्ट बन गए हैं। अब उनका सामना Jiri Lehecka से होगा, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 7 Taylor Fritz को हराया।