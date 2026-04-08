नई दिल्ली : पूर्व भारतीय स्पिनर पीयूष चावला का मानना ​​है कि पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए IPL 2026 के अपने तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स (RCB) के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते समय शुरुआत से ही मैच में पिछड़ गई थी क्योंकि उन्होंने जल्दी विकेट गंवा दिए थे जिससे उन पर दबाव बढ़ गया था।

मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही। बारिश से प्रभावित 11 ओवर प्रति टीम के मैच में 151 रनों का पीछा करते हुए उन्होंने पहले तीन ओवरों में ही तीन अहम विकेट गंवा दिए। चावला ने कहा कि शुरुआती झटकों ने लक्ष्य का पीछा करना बहुत मुश्किल बना दिया। चावला ने जियो हॉटस्टार से कहा, 'राजस्थान रॉयल्स शुरू से ही तैयार लग रही थी, खासकर पावरप्ले में। उनकी बल्लेबाजी ने उन्हें एक मजबूत शुरुआत दी। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और नांद्रे बर्गर ने अहम विकेट लिए। जब ​​आप 11 ओवरों में 150 रनों का पीछा कर रहे हों और लगभग 20 रनों पर तीन विकेट गंवा दें, तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। मुंबई इंडियंस पहले कुछ ओवरों में ही मैच में पिछड़ गई थी।'

उन्होंने यशस्वी जायसवाल की नाबाद 77 रनों की पारी की भी तारीफ की जिसने राजस्थान को एक मजबूत शुरुआत दी। उन्होंने आगे कहा, 'कभी-कभी कोई खिलाड़ी किसी खास टीम के खिलाफ बहुत आत्मविश्वास महसूस करता है। जायसवाल शुरू से ही सहज लग रहे थे और उन्होंने आत्मविश्वास के साथ खेला। 11 ओवर के मैच में 77 रन बनाना दिखाता है कि उनका प्रदर्शन कितना प्रभावशाली था।'

चावला ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की भी सराहना की जिन्होंने मुंबई के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ निडर होकर बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा, 'मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छा खेलना हमेशा खास होता है, क्योंकि उनके पास ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह जैसे शीर्ष गेंदबाज हैं। जब कोई युवा खिलाड़ी इस तरह का प्रदर्शन करता है, तो हर किसी का ध्यान उसकी ओर जाता है।'

मैच की बात करें तो यशस्वी और सूर्यवंशी के बीच 80 रनों की विस्फोटक सलामी साझेदारी की बदौलत RR ने मंगलवार को गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच में MI को 27 रनों से हरा दिया और IPL 2026 अभियान में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की।