मुंबई : पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा कि अपने बड़े इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मुकाबले से पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अच्छी फॉर्म में है लेकिन 5 बार की चैंपियन टीम मैन-टू-मैन तुलना में 'थोड़ा आगे' है। रविवार को जब MI वानखेड़े स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन RCB से भिड़ेगी, तो यह रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली का मुकाबला होगा।

पिछले पांच मुकाबलों में RCB का पलड़ा भारी रहा है, उसने तीन मैच जीते हैं और दो हारे हैं। हालांकि MI की मारक क्षमता जिसमें रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट शामिल हैं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जियो हॉटस्टार पर बोलते हुए पठान ने MI बनाम RCB मुकाबले के बारे में कहा कि डेथ ओवरों में गेंदबाजी और टॉस की भूमिका अहम होगी।

पठान ने कहा, 'RCB अभी परेशानी का सामना कर रही है। जब उन्होंने अपने पहले दो मैच घर पर खेले, तो वे आसानी से जीत गए, लेकिन जैसे ही वे बाहर खेलने गए, गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार गए। इसलिए टीम में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे। मुझे लगता है कि मैच का फैसला इस बात से होगा कि कौन सी टीम आखिरी ओवरों में बेहतर गेंदबाजी करती है और टॉस भी एक अहम फैक्टर होगा। RCB अच्छी फॉर्म में है, लेकिन मैन-टू-मैन तुलना में, मुझे लगता है कि मुंबई थोड़ा आगे है।'

रोहित और विराट भारत की ODI टीम के दो सबसे कीमती सितारे हैं। टेस्ट तथा T20I से संन्यास लेने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैन्स का जोश थोड़ा ठंडा पड़ता दिख रहा है। अब वे अपने करियर के आखिरी दौर का मजा ले रहे हैं और हर रन, हर मैच का पूरे जोश और एकता के साथ लुत्फ उठा रहे हैं। वानखेड़े में होने वाले इस जबरदस्त IPL मुकाबले के लिए, दोनों टीमों के फैन्स बिना किसी शक के अपने-अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का पूरी शिद्दत से समर्थन करेंगे जैसा कि IPL के साथ आई 'फैन-वॉर' संस्कृति में हमेशा से होता आया है।

IPL में RCB बनाम MI मैचों में विराट का पलड़ा भारी रहा है। उन्होंने 34 मैचों और 33 पारियों में 31.79 की औसत और 128.77 के स्ट्राइक रेट से 922 रन बनाए हैं जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी ओर, रोहित जिनका डेक्कन चार्जर्स के खिलाड़ी के तौर पर विराट से मुकाबला होता रहा है, ने RCB के खिलाफ MI के लिए 26 मैचों में 25 पारियों में 27.34 की औसत और 142 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 629 रन बनाए हैं। इसमें 4 अर्धशतक और 94 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।

