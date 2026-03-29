स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) IPL 2026 के दूसरे मैच में रविवार, 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। मैच रात 7:30 बजे IST से शुरू होगा और स्टार स्पोर्ट्स चैनल व JioHotstar ऐप पर लाइव दिखाया जाएगा। MI छहवीं IPL ट्रॉफी जीतने का लक्ष्य रखती है, जबकि KKR चौथा खिताब और 2024 के बाद पहला IPL खिताब जीतने की कोशिश करेगी।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 35

MI जीता: 24

KKR जीता: 11

पिछली बार IPL 2024 में KKR ने मुंबई में MI पर जीत दर्ज कर अपनी लंबी हार का सिलसिला तोड़ा था। इस आंकड़े के अनुसार, MI फैंस के लिए भरोसेमंद टीम मानी जा रही है।

मुंबई मौसम अपडेट

मुंबई में रविवार को बारिश की संभावना केवल 1% है। दिन का तापमान 33–35 डिग्री सेल्सियस और शाम में 20 के मध्य में रहेगा। हल्की हवा और कुछ बादल के साथ वातावरण बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगा। ओस का असर रात के 14–15वें ओवर में दिखाई दे सकता है, जो स्पिनरों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

वानखेड़े पिच रिपोर्ट

वानखेड़े की लाल मिट्टी वाली पिच बल्लेबाजों के लिए आदर्श मानी जाती है। इसमें अच्छी बाउंस है और आउटफील्ड तेज़ होने के कारण शॉर्ट शॉट्स भी चौकों और छक्कों में बदल सकते हैं। शुरुआती 3–4 ओवर में गेंदबाजों को हल्की मदद मिल सकती है, जबकि मिडिल ओवर में स्पिनरों को थोड़ा फायदा दिख सकता है। टॉस जीतने वाली टीम को पहले गेंदबाजी करने का विकल्प लेना फायदेमंद रहेगा।

प्रमुख खिलाड़ियों पर नजर

MI के जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव पहले ओवर में आक्रामकता दिखाने वाले हैं। KKR के ₹25 करोड़ के साइनिंग कैमरन ग्रीन को अपने पूर्व टीम के खिलाफ प्रदर्शन करना होगा। दोनों टीमों के लिए मैच की दिशा इन खिलाड़ियों की पारी और गेंदबाजी पर निर्भर करेगी।

संभावित प्लेइंग 11

MI: रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक/रयान रिकेल्टन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गज़ानफर।

KKR: फिन एलन, अज़िंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष राघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रामानदीप सिंह, सुनील नाराइन, राचिन रविंद्र, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी।