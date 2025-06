खेल डैस्क : मुल्लांपुर के मैदान पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की बदौलत धमाकेदार शुरूआत की। रोहित ने धीमी शुरूआत के बाद अपना रंग दिखाया और मैदान के हर ओर शॉट लगाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान तीन बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। रोहित के नाम आईपीएल में 300 से ज्यादा छक्के दर्ज हो चुके हैं। वह आईपीएल में सात हजार रन भी पूरे कर चुके हैं। साथ ही साथ वह आईपीएल में 47 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। देखें विस्तृत-

7000 IPL runs ✅

300 IPL sixes ✅

A clutch fifty in the Eliminator ✅@ImRo45 powers past two massive milestones in #TATAIPL & looks unstoppable in this high-stakes clash! 🔥



