खेल डैस्क : आईपीएल 2025 के रुकने से पहले पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आखिरी मैच खेला गया था, जिसे भारतीय सैन्य कार्रवाई के कारण बीच में रोकना पड़ा। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री और पंजाब किंग्स की सह-मालिक प्रीति जिंटा अपनी टीम का समर्थन करने स्टेडियम पहुंची थीं। टूर्नामेंट रुकने के बाद वह अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं। इसी बीच, प्रीति ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा खुलासा किया। आमतौर पर उनके चेहरे की मुस्कान और खुशमिजाज अंदाज से लगता है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ खास परिस्थितियां उन्हें गुस्से से लाल कर देती हैं। प्रीति ने साझा किया कि वह कब और क्यों नाराज हो जाती हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू देखने को मिला।

I hate taking pictures in temples, early in the morning after a flight, in bathrooms and during security checks ! Asking me for a photo is the best way to get a photo unless you are asking for pictures in the above situations ! Taking my kids pictures will bring out my Kali… https://t.co/oYuIIEYZlq