नई दिल्ली : एक नई टीम और अतीत से सीखे गए साफ सबकों के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की ओर बढ़ते हुए फ्रैंचाइजी के विकास की रूपरेखा तैयार की है और कहा है कि दो बार प्लेऑफ में पहुंचना 'काफी नहीं है', क्योंकि अब टीम का लक्ष्य अपनी पहली ट्रॉफी जीतना है।

IPL 2025 पर विचार करते हुए गोयनका ने टीम के जुझारूपन की ओर इशारा किया जो चोटों की बड़ी दिक्कतों के बावजूद खासकर गेंदबाजी विभाग में, देखने को मिला। उन्होंने जियोस्टार से कहा, 'सकारात्मक बात यह थी कि हमारे ज्यादातर मुख्य गेंदबाजों के चोटिल होने के बावजूद हमने अपने पहले छह मैचों में से चार जीते।'

उन्होंने टीम मैनेजमेंट की प्रयोग करने की इच्छाशक्ति को भी इसका श्रेय दिया जिसका फायदा अप्रत्याशित तरीकों से मिला। एडेन मार्करम और मिचेल मार्श को ओपनिंग की भूमिकाओं में प्रमोट करना ऐसी पोजिशन जो आमतौर पर इन दोनों खिलाड़ियों से जुड़ी नहीं होतीं एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ।

गोयनका ने कहा, 'कुछ साहसी फैसले लिए गए जैसे एडेन मार्करम और मिचेल मार्श को ओपनिंग के लिए भेजना, जो उनकी सामान्य पोजिशन नहीं है और यह उन दोनों के लिए उनका अब तक का सबसे अच्छा IPL सीजन साबित हुआ।' उभरते हुए सकारात्मक पहलुओं में दिग्विजय राठी जैसी नई प्रतिभा का उदय भी शामिल था, जिन्होंने अपने पहले ही सीजन में सभी को प्रभावित किया। दिग्विजय राठी एक बिल्कुल नए खिलाड़ी के तौर पर टीम में आए और उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।' हालांकि गोयनका ने एक मुख्य ढांचागत कमजोरी को स्वीकार किया जिसने टीम के समग्र प्रभाव को सीमित कर दिया था—एक कमजोर गेंदबाजी कोर। इस कमी को दूर करना ऑफ-सीजन के दौरान मुख्य फोकस रहा है।

उन्होंने कहा, 'हमें एहसास हुआ कि हमारे पास एक मजबूत गेंदबाजी कोर की कमी थी और हमने इस बार एक घरेलू भारतीय गेंदबाजी इकाई बनाकर जान-बूझकर उस कमी को दूर किया है। हमारे पास जो कुछ भी है, उससे हम खुश हैं।' हालांकि टीम के संतुलन से संतुष्ट हैं, गोयनका ने इस बात पर जोर दिया कि सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, भले ही टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ नए सीजन में प्रवेश कर रही हो। उन्होंने कहा, 'आप हमेशा सुधार कर सकते हैं, बेहतर करने की आकांक्षा रख सकते हैं; सुधार की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन अंततः, यह एक ऐसी टीम है जिसके पास वह सब कुछ है जिसकी जरूरत है।'

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रैंचाइजी अपनी मानसिकता में बदलाव ला रही है, अब वह व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। गोयनका ने कहा, 'अब बात एक साथ मिलकर एक यूनिट के तौर पर खेलने की है, न कि अलग-अलग खिलाड़ियों के तौर पर। पिछले साल, बहुत ज्यादा खिलाड़ी अकेले-अकेले खेल रहे थे। इस साल हम एक टीम के तौर पर खेलना चाहते हैं।'

गोयनका के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य साफ है, फ्रैंचाइजी के लिए पहला IPL टाइटल जीतना। दो बार प्लेऑफ में पहुंचने के बावजूद उनका मानना ​​है कि असली पहचान और इज्जत सिर्फ चैंपियनशिप जीतने से ही मिलती है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि असली पहचान अभी भी बन रही है। किसी भी स्पोर्ट्स टीम के लिए, जब तक आप जीतते नहीं, तब तक आपको वह इज्जत या प्यार नहीं मिलता जो ट्रॉफी उठाने से मिलता है। हां, हम दो बार प्लेऑफ में पहुंचे हैं, लेकिन यह साफ तौर पर काफी नहीं है… हमें अपनी पहली ट्रॉफी जीतनी ही होगी।'