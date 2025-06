खेल डैस्क : लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाकर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। पंत के लिए यह सीजन बल्ले से निराशा भरा रहा था। लेकिन लीग के आखिरी मुकाबले में उन्होंने शतक लगाकर दर्शकों को खुश होने का एक मौका दे दिया। पंत ने विकेट के हर ओर शॉट लगाए और 54 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपने शतक के साथ ही 18वें ओवर में ही लखनऊ को 200 पार लगा दिया। यह आईपीएल करियर का उनका दूसरा शतक भी रहा।

𝙈𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 💪 Rishabh Pant is in the mood tonight 😎 Updates ▶ https://t.co/h5KnqyuYZE #TATAIPL | #LSGvRCB | @RishabhPant17 pic.twitter.com/BM8NmKHcGt



लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कप्तान ऋषभ पंत का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदे गए पंत, जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, इस सीजन में अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। आरसीबी के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने 12 मैचों में केवल 135 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 12.27 और स्ट्राइक रेट 100 रहा। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63 रन रहा, जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आया। इसके अलावा, उन्होंने केवल एक अर्धशतक बनाया और सात बार एकल अंकों में आउट हुए। उन्होंने सीजन में शतक से पहले 0, 15, 2, 2, 21, 63, 3, 0, 4, 18, 7 और 16 के स्कोर बनाए।

Special centurion with a special celebration 🥳



Rate this on a scale of 1️⃣ to 🔟 👇



Updates ▶ https://t.co/h5KnqyuYZE #TATAIPL | #LSGvRCB | @RishabhPant17 pic.twitter.com/d55Ez2rNcN