लखनऊ : दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 विश्व कप में खराब दौर के बाद फॉर्म में वापसी का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजी कोच मैथ्यू हेडन के साथ किए गए सत्रों और खेल से लिए गए छोटे ब्रेक को दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और फिर शुभमन गिल व जोस बटलर के अर्धशतकों की बदौलत गुजरात टाइटंस ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आसान जीत दर्ज की।

जोस बटलर ने मैच के बाद प्रसारकों कहा कि हेडन के साथ उनके सत्र काफी उपयोगी रहे। उन्होंने बताया, 'शुरुआती सत्रों में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं गेंद को कितनी अच्छी तरह देख रहा हूं। उन्हें लगा कि मैं गेंद को ठीक से ट्रैक नहीं कर पा रहा हूं। बड़े खिलाड़ी अक्सर बहुत सरल लेकिन असरदार सलाह देते हैं।' बटलर ने कहा, 'मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगा। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, इसलिए जब वे कुछ कहते हैं तो आप ध्यान से सुनते हैं।'

बटलर का 2026 टी20 विश्व कप निराशाजनक रहा था। उन्होंने 8 पारियों में केवल 87 रन बनाए जिससे इंग्लैंड की टीम जल्दी बाहर हो गई। बटलर ने कहा, 'पिछले कुछ महीनों में मेरा प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन अब रन बनाकर अच्छा लग रहा है। मैंने खेल से थोड़ी दूरी बनाई और सोचने का समय लिया जिससे मुझे अपनी गलतियों को समझने में मदद मिली।' बटलर ने कहा कि परिवार के साथ समय बिताने से उन्हें मानसिक राहत मिली।