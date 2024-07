खेल डैस्क : जाफना किंग्स ने रविवार को लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) के फाइनल मुकाबले में गॉल मार्वल्स को नौ विकेट से हराकर अपना रिकॉर्ड-चौथा खिताब जीता। सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रिले रोसौव ने जाफना को फाइनल में महत्वपूर्ण जीत दिलाई। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने गॉल के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं और नाबाद शतक जमाया, जिससे जाफना ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में 185 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 15.4 ओवर में नौ विकेट से जीत दर्ज की।

रोसौव की पारी दबाव में आ गई क्योंकि जाफना ने रन चेज़ की पहली ही गेंद पर अपने सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका को खो दिया था। रोसौव ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 7 छक्के लगाए और मार्वल्स की हवा निकाल दी। इसी तरह कुशल मेंडिस ने 40 गेंदों में 72* रन की पारी खेली। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान आठ चौके और दो छक्के लगाए।



मैच जीतने के बाद रोसौव ने कहा कि एक समय में बस एक ही गेंद खेली। शानदार पारी के लिए कुसल को भी श्रेय जाता है। वह क्वालीफायर में और आज रात हमारे लिए आए सामने आए। राजपक्षे के साथ बहस पर उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं वे मुझे गाली नहीं देते। यह खेल का हिस्सा है। शुक्र है कि यह आज सामने आ गया। टूर्नामेंट जीतने के लिए ही हम यहां आए थे।



खिताब जीतने के बाद जाफना के कप्तान चरित असलांका ने कहा कि यह अद्भुत एहसास है। पहली बार एलपीएल में कप्तानी करना और ट्रॉफी उठाना अद्भुत अहसास है। यह सब पेशेवर व्यक्तिगत प्रदर्शन के बारे में है। उन्होंने अपना ख़्याल रखा। मैं उनकी बल्लेबाजी से निःशब्द हूं। पहला विकेट पहली ही गेंद पर गया और रिले और कुसल ने शानदार प्रदर्शन किया। अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

