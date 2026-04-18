स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में Royal Challengers Bengaluru का प्रदर्शन शानदार रहा है और टीम जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतर रही है। इसी बीच ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल साझा करते हुए बताया कि टीम के भीतर शांति और फोकस का बेहतरीन संतुलन बना हुआ है। खासकर विराट कोहली की मौजूदगी टीम की ऊर्जा को अलग स्तर पर ले जाती है।

ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है?

वेंकटेश अय्यर ने कहा कि टीम का माहौल काफी रिलैक्स है, लेकिन कोहली जैसे खिलाड़ी की मौजूदगी में इंटेंसिटी अपने आप बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, 'ड्रेसिंग रूम काफी शांत है, लेकिन जहां विराट कोहली होते हैं वहां इंटेंसिटी अपने आप हाई रहती है। हर खिलाड़ी अपने रोल को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और उसी के अनुसार खेल रहा है।'

रोल क्लैरिटी पर दिया जोर

अय्यर ने बताया कि टीम की सफलता का बड़ा कारण खिलाड़ियों का अपने रोल को अच्छी तरह समझना है। उन्होंने कहा, 'जब आपको अपने रोल की पूरी समझ होती है और आप उसी पर फोकस करते हैं, तो मैदान पर खुद को खुलकर एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है।'

दिनेश कार्तिक के साथ मेहनत जारी

अय्यर ने यह भी बताया कि वह बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं नेट्स में DK के साथ काफी मेहनत कर रहा हूं और अपने मौके का इंतजार कर रहा हूं। टीम अच्छा कर रही है, इसलिए जब भी मौका मिलेगा, पूरी तरह तैयार रहूंगा।'

दिल्ली के खिलाफ मुकाबले पर नजर

दिल्ली के खिलाफ मैच को लेकर अय्यर ने कहा कि Delhi Capitals एक मजबूत टीम है और उनकी बल्लेबाजी काफी खतरनाक है। उन्होंने कहा, 'यहां मौसम गर्म है, इसलिए हमें जल्दी ढलना होगा। उनकी बल्लेबाजी मजबूत है, लेकिन हमारी गेंदबाजी भी शानदार है। हमारे पास प्लान तैयार है, बस उसे सही तरीके से लागू करना होगा।'

टीम की ताकत पर भरोसा

अय्यर ने साफ कहा कि टीम अब विपक्ष से ज्यादा अपनी ताकत पर ध्यान दे रही है। 'हम विपक्ष की रणनीति जरूर सोचते हैं, लेकिन हमारा फोकस अपनी ताकत पर है और उसी के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं,' उन्होंने कहा।