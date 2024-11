पर्थ : केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट में जलवा कायम रखा है। पहली पारी में मात्र 26 रन बनाने वाले केएल राहुल मैच के दूसरे दिन 62 रन बनाकर नाबाद बने हुए हैं। उनका यशस्वी जयसवाल बाखूबी साथ दे रहे हैं। जयसवाल 90 रन बना चुके है और दोनों बल्लेबाज 172 रन की साझेदारी कर चुका है। यह 2004 एससीजी टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है, जहां वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने 123 रन जोड़े थे। कुल मिलाकर, सबसे बड़ी साझेदारी सुनील गावस्कर और कृष्णमाचारी श्रीकांत के नाम है जिन्होंने 1986 में सिडनी में 191 रन की साझेदारी की थी।

