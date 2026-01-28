स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज़ जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में एक और यादगार पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया। 35 वर्षीय रूट ने नाबाद 111 रन बनाए और इंग्लैंड को 50 ओवर में 357/3 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में श्रीलंका की टीम 304 रन पर ऑलआउट हो गई और इंग्लैंड ने मुकाबला 53 रन से जीत लिया।

20वां वनडे शतक, इंटरनेशनल क्रिकेट में 61वां सैकड़ा

यह जो रूट का वनडे क्रिकेट में 20वां शतक और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 61वां शतक रहा। इस पारी के साथ ही रूट ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 22,400 से अधिक रन पूरे किए और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

ब्रायन लारा को पीछे छोड़ा, टॉप-8 में एंट्री

शतक के साथ ही जो रूट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज़ ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया। अब रूट इस लिस्ट में आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं और उनकी नज़र भारत के दिग्गज राहुल द्रविड़ पर है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर (भारत) – 34,357 रन

विराट कोहली (भारत) – 28,215 रन

कुमार संगकारा (श्रीलंका) – 28,016 रन

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) – 27,483 रन

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) – 25,957 रन

जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) – 25,534 रन

राहुल द्रविड़ (भारत) – 24,208 रन

जो रूट (इंग्लैंड) – 22,413 रन

ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) – 22,358 रन

सीरीज में भी रूट का जलवा

जो रूट ने सिर्फ तीसरे वनडे में ही नहीं, बल्कि पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे वनडे में उन्होंने 75 रनों की अहम पारी खेलने के साथ दो विकेट भी झटके थे, जिससे इंग्लैंड ने 220 रन का लक्ष्य 22 गेंद शेष रहते हासिल किया था। इसी बेहतरीन प्रदर्शन के चलते रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीती और यह पिछले पांच साल में पहली बार था जब श्रीलंका को अपने घर में वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा।

हैरी ब्रूक का तूफानी शतक

तीसरे वनडे में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने महज़ 66 गेंदों पर 136 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ब्रूक और रूट के बीच 191 रनों की विशाल साझेदारी हुई। इस शानदार पारी के लिए हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।