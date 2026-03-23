बेंगलुरु : विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने 37 गेंदों में 81 रन, कप्तान रजत पाटीदार ने 25 गेंदों में तूफानी 74 रन बनाए, जबकि सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पहले वार्म-अप मैच में 12 गेंदों में 29 रनों की छोटी लेकिन तेज पारी खेली। यह मैच 28 मार्च से सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शुरू होने वाले उनके टाइटल डिफेंस से पहले खेला गया था।

बेंगलुरु में अपने घरेलू मैदान पर 'मेन इन ऑरेंज' (SRH) के खिलाफ IPL खिताब बचाने का अभियान शुरू करने से पहले RCB के बल्लेबाज काफी अच्छी लय में दिखे, भले ही उन्होंने छोटी-छोटी पारियां खेलीं। जितेश, रजत, देवदत्त पडिक्कल और क्रुणाल पांड्या उन बल्लेबाजों में शामिल थे जिन्होंने फिफ्टी जड़ी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने 234/7 का स्कोर खड़ा किया जिसमें जितेश (37 गेंदों में 81), टिम डेविड (14 गेंदों में 36), अय्यर (16 गेंदों में 30) और विराट (12 गेंदों में 29) ने स्कोरकार्ड पर अपना दबदबा बनाया। अपने 20 ओवरों में क्रुणाल की कप्तानी वाली दूसरी टीम ने 247 रन बनाए जिसमें रजत (25 गेंदों में 74), पडिक्कल (33 गेंदों में 63) और क्रुणाल (33 गेंदों में 58) ने शानदार प्रदर्शन किया।

कोहली की बल्लेबाजी पर बात करते हुए क्रुणाल ने कहा, 'विराट ने आज जो कुछ शॉट खेले, वे कमाल के थे। वह अच्छी लय में दिख रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। इसलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब अच्छा होगा।' मैच खत्म होने के बाद RCB के मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने जितेश और रजत के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की और बताया कि अभिनंदन सिंह, रसिक डार सलाम और विक्की ओस्तवाल जैसे युवा खिलाड़ियों ने गेंद के साथ भी अच्छा प्रदर्शन किया।

एंडी फ्लावर ने कहा, 'मुझे लगता है कि आज शाम के कुछ खास पल वे थे जब हमने जितेश जैसे खिलाड़ियों को देखा, जिन्होंने 35 गेंदों में करीब 80 रन बनाए। रजत भी वहां थे, जो शानदार शॉट्स लगा रहे थे, जैसा कि हम जानते हैं कि वे लगा सकते हैं। कुछ युवा खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिनंदन ने गेंदबाजी में अच्छा किया, रसिक ने भी गेंदबाजी में अच्छा किया। उदाहरण के लिए विक्की ओस्तवाल और उनकी लेफ्ट-आर्म स्पिन की कला को देखना बहुत अच्छा लगा। तो यह टीम में शामिल सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन शाम रही, और कल आराम का दिन है।'