खेल डैस्क : चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच के दौरान ईशान किशन के आउट होने के बाद काव्या मारन के चेहरे पर अजीब भाव देखने को मिला। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद ने जल्द ही अभिषेक और ट्रेविस हेड के विकेट गंवा दिए थे। हेनरिक क्लासेन भी 7 रन बना पाए। तभी इशान किशन क्रीज पर आए 44 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। ईशान ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना विकेट गंवाया। बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद ने शॉर्ट गेंद फेंकी थी। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने गेंद को पुल किया। उनका शॉट सपाट रह गया जिसकी उन्होंने कीमत चुकाई।

