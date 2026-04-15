चेन्नई : पांच मैच, एक भी जीत नहीं। एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाने से एक पॉइंट। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच को छोड़कर, जो आखिरी बॉल तक चला, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ऐसा नहीं लग रहा था कि वे IPL 2026 में अपने कोई और मैच जीतेंगे। उनका पेस अटैक कमजोर हो गया है। उनके दो मेन स्पिनर में से एक आउट ऑफ फॉर्म है। उनकी बैटिंग में फायरपावर नहीं दिखता। और, जैसा कि आरोन फिंच ने कहा, मंगलवार रात चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 'उनकी कुछ टैक्टिक्स बहुत शक वाली थीं', भले ही सुनील नारायण के साथ बैटिंग ओपनिंग करने से पर्दे के पीछे कुछ सोच का पता चलता हो। लेकिन अगर यह जीत के लिए 193 रन के टारगेट पर होने और एक पॉजिटिव कदम के जवाब में था, तो अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने अपनी पाटर्नरशिप में - 31 गेंदों में 50 रन - बहुत कम हिम्मत दिखाई।

फिंच ने मैच के बाद टाइम आउट शो में कहा, 'निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं था। KKR के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, खासकर उस रन चेज में। उनकी कुछ टैक्टिक्स पर बहुत शक था। हमने सुनील नारायण को टॉप ऑडर्र में भेजने के फैसले की तारीफ की। आज यह काम नहीं आया (17 गेंदों में 24 रन), लेकिन यह कुछ अलग था। कम से कम उन्होंने कोशिश तो की। लेकिन कुछ दूसरे फैसले थोड़े अजीब थे। और वे कभी भी दौड़ में नहीं थे। हमने रहाणे और रघुवंशी के साथ बैटिंग करने के बारे में बात की, कि यह कितना रुकावट डालने वाला फैक्टर हो सकता है। और उनकी पाटर्नरशिप खराब नहीं थी, लेकिन उस पाटर्नरशिप में अभी भी कोई फर्क नहीं है। वे बॉलिंग नहीं लेते। वे उस पॉइंट पर नहीं पहुंचते जहाँ विरोधी टीम के कप्तान को अपनी टीम में बदलाव के बारे में कोई सीरियस फैसला लेना पड़े।'

KKR के बॉलिंग कोच टिम साउदी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जाहिर है कि IPL में कोलकाता के लिए बैटिंग में उन्हें काफी सफलता मिली है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास टॉप ऑडर्र में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और फिर हमने सोचा कि हम इस गेम में कुछ अलग ट्राई करेंगे। मुझे लगता है, जाहिर है जब आप हार रहे होते हैं, तो आप कई अलग-अलग ऑप्शन देख सकते हैं। और हां, मुझे लगता है कि IPL की यही खूबसूरती है, अपनी टीम की गहराई को परखना।'

मंगलवार को, KKR ने नारायण और फिन एलन के साथ ओपनिंग की। एलन ने 1 रन बनाया। अब उनके स्कोर 37, 28, 6, 9 और 1 हैं। कैमरन ग्रीन, जिन्होंने इस गेम में नंबर 6 पर बैटिंग की, इस सीजन में लगातार दो गेम में एक ही जगह पर बैटिंग नहीं की है और उनके स्कोर 18, 2, 4, 32* और 0 हैं। उनके पास बेंच पर टिम सीफर्ट हैं - साथ ही रचिन रवींद्र भी, जो ज्यादा फायरपावर का वादा नहीं करते हैं - लेकिन वह किसे रिप्लेस करेंगे?

फिंच ने कहा, 'जब आपके पास डगआउट में इतना अनुभव होता है, तो आपको लगता है कि वे कम से कम सही समय पर सही फैसले तो लेंगे। कैमरन ग्रीन के लिए नंबर 6 पर बैटिंग करना, उनके लिए एक अजीब पोजशिन है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने टी20 क्रिकेट में ऐसा बहुत ज्यादा किया है।' उन्होंने नहीं किया है। ग्रीन ने टी20 में 68 बार बैटिंग की है जिसमें से उन्होंने सिर्फ 9 बार उस नंबर पर बैटिंग की है। आखिरी बार 2024 में था। लेकिन ग्रीन को ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। वह आउट ऑफ टच हैं, लेकिन क्या उन्हें ड्रॉप करना भी एक ऑप्शन है? कोलकाता के पास सोचने के लिए 48 घंटे हैं क्योंकि उनका अगला मैच शुक्रवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ है।