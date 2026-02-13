नई दिल्ली : आयरलैंड को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके कप्तान पॉल स्टर्लिंग के घुटने में लिगामेंट डैमेज हो गया है और वे चल रहे ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे। आयरलैंड की टी20 वर्ल्ड कप टीम में स्टर्लिंग की जगह 20 साल के बैटर सैम टॉपिंग लेंगे।

आईसीसी के मुताबिक बुधवार को ऑस्ट्रेलिया से आयरलैंड की 67 रन की हार के दौरान कैच लेते समय स्टर्लिंग के दाहिने घुटने में चोट लग गई थी और अनुभवी कप्तान ने उसी मैच में बैटिंग के लिए क्रीज पर लौटते समय एक तेज सिंगल लेने की कोशिश में घुटने की चोट को और बढ़ा दिया।

आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, ग्रीम वेस्ट ने कहा कि स्टर्लिंग के अनुभव को खोना एक बहुत बड़ा झटका है, हालांकि उन्हें टॉपिंग से रिप्लेसमेंट के तौर पर काफी उम्मीदें हैं। वेस्ट ने कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई मैच के बाद पॉल स्टर्लिंग का असेसमेंट और स्कैन हुआ जिसमें लिगामेंट डैमेज का पता चला इसलिए वह टी20 वर्ल्ड कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। पॉल जल्द ही होम समर से पहले आराम और रिहैबिलिटेशन के लिए घर लौटेंगे।'

उन्होंने कहा, 'पॉल की जगह लेने के लिए हमने सैम टॉपिंग को बुलाया है, जो तुरंत कवर दे सकते हैं। सैम नॉर्दर्न नाइट्स ट्रेनिंग स्क्वॉड के साथ रहे हैं और श्रीलंका जैसे ही हालात में खेल और ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके पास जो स्किल सेट है, वह स्क्वॉड के कई एरिया में कवर देता है, जो जरूरी है क्योंकि बेन कैलिट्ज भी पिछले मैच के बाद हाथ में चोट से जूझ रहे हैं।'

आयरलैंड का अगला मैच शनिवार को कोलंबो में ओमान के खिलाफ होगा। इस बीच ज़िम्बाब्वे को भी अपनी टीम में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है जिसमें बेन कुरेन को चोटिल अनुभवी ब्रेंडन टेलर की जगह 15-प्लेयर ग्रुप में शामिल किया गया है।

आयरलैंड टीम :

मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज़, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोरकन टकर, सैम टॉपिंग, बेन व्हाइट, क्रेग यंग।