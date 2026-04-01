स्पोर्ट्स डेस्क : गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के साथ अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मुंबई इंडियंस से बाहर होने पर बड़ा बयान दिया है। अर्जुन को IPL 2021 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें साइन किया था। उन्होंने 2025 तक इस फ्रेंचाइजी के लिए खेला, हालांकि उन्हें मौके कम ही मिले, जिसके बाद इस साल के सीजन से पहले वे लखनऊ फ्रेंचाइजी से जुड़ गए।

शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर एक इंटरव्यू के दौरान अर्जुन ने मुंबई इंडियंस में अपने अनुभव और फ्रेंचाइजी में मिले सीमित मौकों के बारे में खुलकर बात की। आपने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए कुछ मैच खेले और अच्छी गेंदबाजी की। आपकी स्विंग अच्छी थी, तो क्या आपको लगा कि आपको और मौके मिलने चाहिए थे? अर्जुन ने जवाब दिया, 'ऐसा किसे नहीं लगता? कोई भी बेंच पर नहीं बैठना चाहता। लेकिन हम कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और जब भी हमें मौका मिले, तो अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं।'

इम्पैक्ट प्लेयर पर अर्जुन से उनके विचार साझा करने को कहा गया तो अर्जुन ने कहा कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है और इसे इसी तरह खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा, '11 खिलाड़ियों को चुनें और खेलें। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों में और किसी भी अन्य लीग में कोई इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इम्पैक्ट प्लेयर नियम के खिलाफ हूं।'

अर्जुन को इस बात का पक्का पता नहीं है कि उन्हें इस सीजन में कितने मौके मिलेंगे, लेकिन वे किसी भी तय स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। मिडिल ऑर्डर पर इस ऑलराउंडर ने कहा, 'हमारा मिडिल ऑर्डर भी बहुत मजबूत है। T20 एक ऐसा खेल है जिसमें कोई भी किसी को भी हरा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने का हमारे पास एक शानदार मौका है।'