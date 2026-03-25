स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को लेकर चर्चाएं तेज़ हैं। टीम ने 2025 सीज़न में प्लेऑफ़ तक पहुंचकर अपनी ताकत साबित की थी और अब एक और खिताब जीतने की तैयारी में है। इसी बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ वसीम जाफ़र ने टीम की संभावित प्लेइंग XI का चयन किया है। उनके इस चयन में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का संतुलन दिखाई देता है, जो टीम को छठा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर बड़ा फैसला

जाफ़र के अनुसार, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए दो मजबूत विकल्प मौजूद हैं—क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेटन। डी कॉक की वापसी टीम के लिए खास मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने पहले भी मुंबई के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है। वहीं रिकेटन ने अपने डेब्यू सीज़न में तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ भरोसेमंद बल्लेबाज़ी कर टीम को मजबूत शुरुआत दी थी।

मिडिल ऑर्डर में संतुलन और ताकत

तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव को रखा गया है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या को जाफ़र ने नंबर 4 पर फिट माना है, जहां वे पहले भी सफल रहे हैं। उनके बाद तिलक वर्मा और शेरफेन रदरफोर्ड टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं। यह लाइनअप तेज रन बनाने और मैच को नियंत्रित करने में सक्षम है।

ऑलराउंडर और विदेशी खिलाड़ियों की भूमिका

जाफ़र ने अपनी टीम में विदेशी खिलाड़ियों के चयन में संतुलन रखा है। मिशेल सेंटनर को ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया है, जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दे सकते हैं। हालांकि इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर विल जैक्स को इस प्लेइंग XI में जगह नहीं मिल पाई, जबकि हाल के समय में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है।

गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव और धार

गेंदबाज़ी में जाफ़र ने अनुभव और विविधता को प्राथमिकता दी है। जसप्रीत बुमराह टीम के प्रमुख तेज़ गेंदबाज हैं, जिनका साथ ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर देते हैं। स्पिन विभाग में मयंक मारकंडे को चुना गया है, जबकि नमन धीर टीम को अतिरिक्त गहराई प्रदान करते हैं।