स्पोर्ट्स डेस्क : ईशान किशन शनिवार को तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने भारत की U-19 टीम और IPL टीम, दोनों की कप्तानी की है। 27 साल और 253 दिन की उम्र में वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैदान पर उतरते ही SRH की कप्तानी करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।

SRH की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी केन विलियमसन ही बने हुए हैं जिन्होंने 2018 में 27 साल और 244 दिन की उम्र में कप्तानी संभाली थी। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए टूर्नामेंट के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया।

टॉस जीतने के बाद RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि टीम अपनी जर्सी पर दूसरा 'स्टार' (खिताब) लगाने की पूरी कोशिश करेगी। पाटीदार ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे। बेशक, पिछले साल से हमारे पास कई सकारात्मक बातें हैं, लेकिन जब हम इस सीजन में उतर रहे हैं, तो हम सिर्फ अपने खिताब का बचाव करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं - हम 2026 में फिर से चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और हमारे पास हर पोजीशन के लिए उचित बैकअप मौजूद है। हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम और मेडिकल टीम भी है, इसलिए हर कोई पूरी तरह फिट है और इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पिछले कई सालों से हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अपनी जर्सी पर दूसरा 'स्टार' लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम में दो नए चेहरे हैं - जैकब डफी और अभिनंदन सिंह - जो अपना पहला मैच खेलने जा रहे हैं।"

टॉस हारने के बाद हैदराबाद के कार्यवाहक कप्तान ईशान किशन ने कहा कि टीम का पूरा ध्यान, मौजूदा चैंपियन टीम के खिलाफ अपनी बनाई हुई योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर होगा। किशन ने कहा, 'विकेट काफी ताजा लग रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले बल्लेबाजी करते हैं या गेंदबाजी। आपको अचानक से कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी बनाई हुई योजनाओं को सही तरीके से लागू करना है। टीम के सभी खिलाड़ी अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं।'