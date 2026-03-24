अहमदाबाद (गुजरात) : गुजरात टाइटन्स ने IPL 2026 से पहले अपनी साफ रणनीति बता दी है। हेड कोच आशीष नेहरा ने कहा है कि टीम का पूरा ध्यान मुकाबला करने और जीतने पर है। 'शुभारंभ 2026' नाम के एक खास कार्यक्रम में बोलते हुए जिसमें पूरी टीम, फ्रैंचाइजी के मालिक, पार्टनर और फैंस एक साथ जमा हुए थे, नेहरा ने कहा कि टाइटन्स अपने खेलने के तरीके में कोई बदलाव नहीं करना चाहते।

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इस सीजन में कुछ अलग सोचने की जरूरत है। असल में मुझे नहीं सोचना है, खिलाड़ियों को सोचना है। उन्हें सोचना है। उन्हें खेलना है; मैं तो बाहर बैठा हूं।' इस बात से टीम का अपने खिलाड़ियों और उनके फैसले लेने की काबिलियत पर भरोसा जाहिर होता है।

टीम की सोच को और मजबूत करते हुए नेहरा ने कहा, 'पहले दिन से ही हमारी सोच साफ रही है कि हम यहां सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, बल्कि मुकाबला करने और जीतने आए हैं। एक नई टीम के लिए यह सोचना आसान होता है कि शायद इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारी सोच कभी ऐसी नहीं रही।' 2022 में IPL में शामिल होने के बाद से गुजरात टाइटन्स सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक रही है। अपने पहले चार सीजन में से तीन में वे प्लेऑफ तक पहुंचे और 2022 में अपने पहले ही सीजन में उन्होंने खिताब भी जीता।

टीम के अंदर तालमेल और निरंतरता के बारे में नेहरा ने कहा, 'आप एक ऐसे कप्तान (शुभमन गिल) की बात कर रहे हैं जो पहले दिन से ही टीम के साथ है और जिसने इस पूरे सफर को देखा है। मुझे नहीं लगता कि हम इस सीजन में कुछ भी अलग करने की सोच रहे हैं।' गुजरात टाइटन्स अपने IPL 2026 के सफर की शुरुआत 31 मार्च को मुल्लनपुर में पंजाब किंग्स के ख़िलाफ़ करेगी। इसके बाद 4 अप्रैल को वे अपने पहले घरेलू मैच के लिए अहमदाबाद लौटेंगे, जहां उनका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा।