स्पोर्ट्स डेस्क : Chennai Super Kings (CSK) के लिए IPL 2026 की शुरुआत काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह कप्तान Ruturaj Gaikwad की खराब फॉर्म रही है। गायकवाड़ ने अब तक 6 पारियों में सिर्फ 82 रन बनाए हैं और उनका औसत 13.67 रहा है, जो टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है।

SRH के खिलाफ फिर फ्लॉप शो

हाल ही में Sunrisers Hyderabad (SRH) के खिलाफ मुकाबले में भी गायकवाड़ बड़ी पारी नहीं खेल सके। SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194/9 का स्कोर खड़ा किया, जिसमें Abhishek Sharma और Heinrich Klaasen की अहम पारियां शामिल थीं। जवाब में CSK 184/8 ही बना सकी, जिसमें गायकवाड़ ने 13 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाए।

अच्छी शुरुआत के बाद बिगड़ी पारी

CSK को युवा बल्लेबाज Ayush Mhatre ने तेज शुरुआत दिलाई और पावरप्ले में टीम मजबूत स्थिति में नजर आई। लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम की रन गति धीमी पड़ गई और मिडिल ऑर्डर दबाव में आ गया, जिसका असर गायकवाड़ की बल्लेबाजी पर भी साफ दिखा।

अश्विन ने बताई असली वजह

पूर्व CSK खिलाड़ी Ravichandran Ashwin ने गायकवाड़ की खराब फॉर्म पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, 'यह उनके लिए रन बनाने का सबसे अच्छा मौका था। उन्हें ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि टीम पहले ही अच्छी शुरुआत कर चुकी थी। वह समय लेकर अपनी पारी को संभाल सकते थे।'

अश्विन ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि वह काफी दबाव में हैं और उनका दिमाग थोड़ा उलझा हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से वह सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं।'

कप्तानी और फॉर्म का दबाव

गायकवाड़ की खराब फॉर्म ऐसे समय पर आई है जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। CSK ने सीजन की शुरुआत लगातार तीन हार के साथ की, हालांकि बाद में दो मैच जीतकर वापसी की। लेकिन SRH के खिलाफ हार के बाद एक बार फिर टीम पर दबाव बढ़ गया है।

कप्तानी का बोझ और व्यक्तिगत फॉर्म में गिरावट ने गायकवाड़ के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। खासकर MS Dhoni के बाद टीम की कमान संभालना आसान नहीं रहा है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है।

आगे क्या करेगी CSK?

अब CSK का अगला मुकाबला Mumbai Indians (MI) के खिलाफ 23 अप्रैल को है, जो टीम के लिए बेहद अहम होने वाला है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए गायकवाड़ को जल्द ही फॉर्म में वापसी करनी होगी और टीम को मजबूत शुरुआत देनी होगी।