स्पोर्ट्स डेस्क : गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के 13वें मैच बारिश ने खलल जरूर डाला लेकिन देरी से शुरू हुए मैच ने फैंस को पूरी तरह से रोमांचित किया। राजस्थान रॉयल्स (RR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच 11-11 ओवर का एक तेज-तर्रार मैच देखा जिसमें रॉयल्स ने शानदार जीत दर्ज की। मैच के बाद के दृश्यों में खेल भावना का एक ऐसा पल कैद हुआ जिसने दोनों टीमों की आपसी प्रतिद्वंद्विता को भी पीछे छोड़ दिया। मैच के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या राजस्थान के धमाकेदार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की पारी से काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने सूर्यवंशी को इसके लिए खास अंदाज में बधाई भी दी।

एक वायरल हुए पल में पांड्या ने सिर्फ सूर्यवंशी से हाथ ही नहीं मिलाया बल्कि उन्होंने उस युवा खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी छाती पर हाथ रखा - यह उस युवा खिलाड़ी द्वारा शाम को खेली गई निडर और तूफानी पारी के लिए एक 'खास तारीफ़' थी। मैच के बाद के पांड्या ने 15 साल के इस खिलाड़ी की जमकर तारीफ की।

पांड्या ने कहा, 'यह देखना काफी दिलचस्प है कि 16 या 17 साल का एक लड़का जिस तरह से खेला, वह काफी शानदार था। साथ ही मैच की तैयारी के दौरान उसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा करना (किसी सपने जैसा) था। तो हां, जिस तरह से वह बल्लेबाजी करता है, जिस तरह की निडरता उसमें है, और जिस तरह के शॉट्स वह खेलता है, उसे देखना बहुत बढ़िया लगा। मैं उसके भविष्य के लिए उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।'

सूर्यवंशी ने 14 गेंदों में 39 रनों की छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली जिसमें दो चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उसका 278.57 का स्ट्राइक रेट मुंबई के गेंदबाजों को हैरान-परेशान कर गया और विपक्षी कप्तान को यह मानना ​​पड़ा कि मैच से पहले की उनकी रणनीतिक बैठकों में इस युवा खिलाड़ी पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी।

Vaibhav Sooryavanshi impressed Hardik Pandya 😎 🩷



Batting esi karo ki ....opposition bhi respect de 🫡🩷 pic.twitter.com/XS5hTWSrIX — Sonu Jaat • Cricket (@TheSonuJaat) April 8, 2026

RR vs MI मैच

मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने साबित कर दिया कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक T20 ओपनर्स में से एक क्यों हैं। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जायसवाल को युवा वैभव सूर्यवंशी का भी अच्छा साथ मिला जिन्होंने 14 गेंदों में 39 रन (2 चौके और 5 छक्कों सहित) बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 278.57 रहा। उनकी 80 रनों की विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी ने RR को 150/3 के एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। मुंबई की गेंदबाजी इस तूफानी बल्लेबाजी के आगे बेबस नजर आई। शार्दुल ठाकुर ने अपने 2 ओवरों में 36 रन लुटा दिए, हालांकि गजनफर किसी तरह दो विकेट लेने में कामयाब रहे।

जवाब में मुंबई इंडियंस लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश कभी भी लय में नहीं दिखी। 151 रनों के लक्ष्य (13.72 की जरूरी रन रेट) का पीछा करते हुए MI ने बहुत ही बुरे समय पर अपने विकेट गंवाए। जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने शुरुआत में ही कहर बरपाया और पहले दो ओवरों के अंदर ही रयान रिकेटन और सूर्यकुमार यादव को पवेलियन भेज दिया। संदीप शर्मा ने रोहित शर्मा (5) का कीमती विकेट LBW के जरिए हासिल किया और यह फैसला DRS रिव्यू के बाद भी बरकरार रहा।

शेरफ़ेन रदरफ़ोर्ड ने आखिर में 8 गेंदों में तेजी से 25 रन बनाकर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन लक्ष्य का पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसे पार करना नामुमकिन था। MI ने अपने 11 ओवरों में 123/9 का स्कोर बनाया और वे 27 रनों से हार गए। संदीप (2/6) और रवि बिश्नोई (2/25) की अगुवाई वाली RR की गेंदबाजी यूनिट ने यह सुनिश्चित किया कि रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बने रहें, जबकि जायसवाल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।