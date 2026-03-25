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नई दिल्ली : हम आईपीएल 2026 में दस भारतीय कप्तानों के साथ जा रहे हैं: उनमें से कुछ के पास साबित करने के लिए पॉइंट्स हैं, जबकि दूसरे अभी भी टी20 क्रिकेट में अपने शानदार साल की ऊंचाई पर हैं। यहां देखें कि पिछले साल के आईपीएल के बाद से ये कप्तान क्या कर रहे हैं, और हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। 

रजत पाटीदार (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 

पाटीदार को यह सोचने के लिए माफ किया जा सकता है कि उनके पास गोल्डन टच है। RCB अपने पहले 17 सालों में कई बार आईपीएल टाइटल के करीब आई थी, लेकिन हार गई। फिर अपने 18वें सीजन में पाटीदार को कैप्टन बनाया गया: उन्होंने शांत दिमाग से अपनी सबसे अच्छी टीम को लीड किया और आखिर में पहला टाइटल जीतना लगभग तय लग रहा था। तब से उन्होंने सेंट्रल जोन को दलीप ट्रॉफी टाइटल जिताया है और उन्हें सभी फॉर्मेट में मध्य प्रदेश का कैप्टन बनाया गया है। हालांकि, उसके बाद के महीने उतने अच्छे नहीं रहे: घुटने की चोट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खराब फॉर्म ने पाटीदार की रफ्तार रोक दी। अब फिर से फिट होकर वह RCB के साथ ट्रॉफी जीतने की एक और कोशिश करेंगे। 

श्रेयस अय्यर (पंजाब किंग्स) 

अय्यर कुछ समय से भारत की टी20 टीम से बाहर रहे हैं, और IPL में एक बात साबित करने के लिए लौटे हैं। उन्होंने पिछले साल एक जोशीले कैंपेन में पंजाब किंग्स को आगे से लीड किया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्वालिफायर 2 में उनकी 41 गेंदों में नाबाद 87 रन की पारी थी, जब पंजाब किंग्स ने 204 रन का टारगेट चेज किया था। वे फाइनल में हार गए और फिर अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में अय्यर को स्प्लीन इंजरी हो गई। तब से, उन्होंने ज़्यादातर समय साइडलाइन पर बिताया है - न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशन सीरीज के लिए इंडिया की टीम का हिस्सा थे, लेकिन बिना कोई मैच खेले, और बाद में टी20 वर्ल्ड कप टीम से भी बाहर हो गए। 

हार्दिक पांड्या (मुंबई इंडियंस) 

हार्दिक के लिए पिछले कुछ महीने बहुत अच्छे रहे हैं: चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और टी20 वल्डर् कप। वह नेशनल टीम का अहम हिस्सा रहे हैं, खासकर बल्ले से फिनिशर के तौर पर, जबकि पावरप्ले के अंदर और बाहर गेंद से भी योगदान दिया है। पिछले साल एमआई को प्लेऑफ में पहुंचाने के बाद वह 2020 के बाद उन्हें अपने पहले फाइनल में ले जाने का लक्ष्य रखेंगे। लेकिन बड़े सवाल बने हुए हैं: क्या वह नई गेंद लेंगे, और क्या वह एंकर के तौर पर खेलेंगे या अपनी फिनिशिंग भूमिका में लौटेंगे? 

शुभमन गिल (गुजरात टाइटन्स) 

गिल भारत के टी20 उप-कप्तान थे, और फिर वह नहीं रहे। वह वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने की लाइन में थे और फिर खराब प्रदर्शन करने के बाद पूरी तरह से टीम से बाहर हो गए। आईपीएल में अब अपनी जानी-पहचानी जगह पर वापस आकर अहमदाबाद की सपाट पिचें उनकी बैटिंग के लिए सही रहेंगी, लेकिन वह यह दिखाना चाहेंगे कि जब उनकी टीम को जरूरत हो तो वह हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। 

अक्षर पटेल (दिल्ली कैपिटल्स) 

अक्षर में बड़े स्टार्स के बीच भी नजर न आने की अनोखी काबिलियत है और फिर भी वह भारत की हालिया टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम थे। जडेजा जैसे रोल में आकर उन्होंने बैटिंग ऑडर्र में जगह बनाई और गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन किया - खासकर फाइनल में न्यूजीलैंड को हराने वाले 27 रन देकर 3 विकेट। पिछले साल अक्षर का सारा टी20 क्रिकेट भारत के लिए रहा है, लेकिन उन्हें याद होगा कि कप्तान के तौर पर अपने पहले सीजन में डीसी प्लेऑफ के कितने करीब आ गया था: शुरुआत में चार जीत, फिर आखिरी छह में सिर्फ एक। वर्ल्ड कप की सफलता से उत्साहित अक्षर बड़े मौकों को खत्म करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होकर लौटे हैं। 

ईशान किशन (सनराइजर्स हैदराबाद) 

कई मायनों में, किशन का रिकॉडर् गिल के बिल्कुल उलट रहा है। नेशनल टीम के प्लान से बाहर, उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया, दो तेज शतक बनाए और झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया। उन्होंने भारत की टी20 टीम में वापसी की, न्यूजीलैंड सीरीज़ में पहली पसंद के ओपनर बने, और वर्ल्ड कप जीत के साथ इसे खत्म किया - जिसमें फ़ाइनल में 25 गेंदों में 54 रन की तेज पारी भी शामिल है। एसआरएच के रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस के पहले कुछ मैच नहीं खेल पाने की वजह से, किशन के पास अपनी कामयाबी में एक और उपलब्धि जोड़ने का मौका है।

ऋषभ पंत (लखनऊ सुपर जायंट्स) 

पंत का पिछले साल IPL बहुत खराब रहा था, उन्होंने 14 इनिंग्स में सिर्फ 269 रन बनाए थे - जिनमें से ज्यादातर रन उन्होंने लीग स्टेज के आखिर में नाबाद 118 रन की शानदार पारी में बनाए थे। तब से, यह एक रुक-रुक कर चलने वाला दौर रहा है: इंग्लैंड में टेस्ट में अच्छा फॉर्म, फिर बाएं पैर में फ्रैक्चर जिससे दौरा छोटा हो गया। वह दक्षिण अफ्रीका से 2-0 की हार के दौरान टेस्ट में भारत की कप्तानी करने के लिए लौटे,और बाद में साइड स्ट्रेन की वजह से वनडे से बाहर हो गए। पंत अब एलएसजी के साथ कंटिन्यूटी - और किस्मत बदलने - की उम्मीद करेंगे। 

अजिंक्य रहाणे (कोलकाता नाइट राइडर्स) 

यह IPL में रहाणे के लिए आखिरी मौका हो सकता है। केकेआर ने पिछले सीज़न में 14 गेम में सिर्फ 5 जीत हासिल की थी, और 37 साल की उम्र में, समय उनके साथ नहीं है। फिर भी, एक प्रोडक्टिव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी - 161.57 के स्ट्राइक रेट से 391 रन - ने उन्हें एक और मौका दिया है। नए रहाणे के लिए इंटेंट कोई मुद्दा नहीं रहा है; पिछले आईपीएल में उनके 390 रन 147.72 के स्ट्राइक रेट से आए थे। चिंता की बात यह है कि वे रस्ट हैं: उन्होंने दिसंबर से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है। 

रियान पराग (राजस्थान रॉयल्स) 

पराग लंबे समय से आरआर के लिए एक प्रोजेक्ट रहे हैं, जो एक कमाल के लड़के से एक नए दौर का चेहरा बने हैं। पिछले सीज़न में संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में उन्हें कप्तान के तौर पर आजमाया गया था और अब वे फुल-टाइम कप्तानी संभाल रहे हैं। पराग ने आठ मैचों में RR को लीड किया और 393 रन बनाए, और उनके दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक इत्तेफ़ाक था: एक भूलने वाला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जहां वह किसी भी इनिंग्स में 15 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। उसके बाद उनकी एकमात्र खास पारी इंडिया ए के लिए नामीबिया के ख़लिाफ़ 39 गेंदों में 69 रन की थी। 24 साल की उम्र में, पराग अभी भी ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, और आरआर उम्मीद करेगी कि वह अपना टच फिर से पा लें। 

रुतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपर किंग्स) 

शायद गायकवाड़ के लिए यह तीसरी बार लकी होगा। एमएस धोनी ने आईपीएल 2024 से पहले कमान सौंपी थी, जब गायकवाड़ ने CSK को पांचवें स्थान पर पहुंचाया था। पिछले साल चोट के कारण वह पांच मैचों के बाद बाहर हो गए और सीएसके सबसे नीचे रही। वापसी के बाद गायकवाड़ ने वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक सेंचुरी और विजय हजारे ट्रॉफी में दो और सेंचुरी उनके फॉर्म को दिखाती हैं। CSK ने सैमसन को लाने के बाद भी उन्हें कप्तान बनाए रखने का सपोर्ट किया है। 
 