मुंबई : अपने 4 सबसे बड़े सितारों के योगदान का जश्न मनाने के लिए मुंबई इंडियंस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के टर्मिनल 2 आगमन पर उनकी आदमकद प्रतिमाएं स्थापित की हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी ने इसे "अपने क्रिकेट के दिग्गजों के लिए एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि" कहा। मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में बताया, "अपने क्रिकेट के दिग्गजों के लिए एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि के रूप में, मुंबई इंडियंस ने अपने चार सबसे प्रतिष्ठित सितारों - हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव - को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के टर्मिनल 2 आगमन पर उनकी आदमकद प्रतिमाएं स्थापित करके मनाया है।

The statue of Captain Rohit Sharma, Hardik Pandya, jasprit bumrah and suryakumar Yadav at Mumbai airport by Mumbai Indians.💙🔥 pic.twitter.com/SCT5zIcoWo