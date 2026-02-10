Go to PunjabKesari.in

मुंबई : जूनियर विश्व कप 2016 के स्वर्ण पदक विजेता और अंतरराष्ट्रीय पिस्टल निशानेबाज संभाजी पाटिल का सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। यह हादसा मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर पालघर जिले में हुआ। संभाजी पाटिल की उम्र महज 27 वर्ष थी। उनके असामयिक निधन से भारतीय निशानेबाजी और खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

अभ्यास के लिए जाते समय हुआ हादसा

एक अधिकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह करीब 10 बजे हुई, जब संभाजी पाटिल अपने दोस्त के साथ कार से निशानेबाजी के अभ्यास के लिए जा रहे थे। कार उनके दोस्त और साथी निशानेबाज यश चौधरी चला रहे थे, जबकि संभाजी पाटिल चालक की बगल वाली सीट पर बैठे थे।

तेज रफ्तार में ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश

अधिकारी ने बताया कि तेज रफ्तार से जा रही कार ने बाईं ओर से एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया, इसी दौरान कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि संभाजी पाटिल को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में यश चौधरी को भी चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है।

भारतीय निशानेबाजी का उभरता सितारा

संभाजी पाटिल भारतीय निशानेबाजी के उभरते हुए सितारे माने जाते थे। उन्होंने 2016 में अजरबैजान में आयोजित जूनियर विश्व कप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले पाटिल से भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही थी।

खेल जगत में शोक की लहर

संभाजी पाटिल के निधन पर खेल प्रेमियों, निशानेबाजी संघों और खिलाड़ियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कई खिलाड़ियों और खेल संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई।