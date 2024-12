खेल डैस्क : नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विंडीज को पहले टी20 मुकाबले में 49 रनों से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए स्मृति मंधाना के 53 तो जेमिमा के 73 रनों की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी विंडीज टीम 146 रन ही बना पाई। विंडीज के लिए जोसेफ और डॉटिंन ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई। भारतीय गेंदबाजी भी बढ़िया रही। तितास साधु ने 37 रन देकर 3 विकेट लीं।

Vice-captain Smriti Mandhana departs but not before she notched up her 2⃣8⃣th T20I Fifty ✅ ✅



Live ▶️ https://t.co/0G6LQ3gSPB#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/boLzdTGWYL