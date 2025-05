खेल डैस्क : कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए श्रीलंका महिला ट्राई-सीरीज 2025 के दूसरे वनडे मैच में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका महिला को 36 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 276/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 240 रनों पर ऑलआउट हो गई। स्नेह राणा की शानदार गेंदबाजी इस मैच का टर्निंग पॉइंट रही। उनके 5 विकेट ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। इसके अलावा, प्रतिका रावल की 78 रनों की पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। स्नेह राणा को उनकी शानदार 5 विकेट हॉल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी गेंदबाजी ने भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत का अब अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ होगा।

𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝘁𝘂𝗿𝗻 𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗶𝗻 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗲𝗮𝗺’𝘀 𝗳𝗮𝘃𝗼𝘂𝗿 𝗳𝘁. 𝗦𝗻𝗲𝗵 𝗥𝗮𝗻𝗮 💪



A clutch 5/43 when it mattered most, sealing a 15-run win for India 👏#INDvSA #TriSeries #ODISeries | @SnehRana15 @RCBTweets @imfemalecricket @BCCIWomen @ESPNcricinfo pic.twitter.com/9JOtfV8Kg2