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स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम चार मैचों की श्रृंखला के लिए अर्जेंटीना का दौरा करेगी। यह मुकाबले 13 से 17 अप्रैल के बीच ब्यूनस आयर्स में खेले जाएंगे। टीम अपने सभी मैच नेशनल सेंटर ऑफ हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स सेंटर (सीएएनएआरडी) में खेलेगी। यह दौरा टीम के लिए बड़े टूर्नामेंट से पहले अहम तैयारी माना जा रहा है।

कब और कहां होंगे मुकाबले

भारतीय महिला टीम अर्जेंटीना के खिलाफ 13, 14, 16 और 17 अप्रैल को मुकाबले खेलेगी। सभी मैच ब्यूनस आयर्स के सीएएनएआरडी मैदान पर आयोजित होंगे। इस दौरे में टीम को मजबूत विपक्ष के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, जिससे खिलाड़ियों को अपनी रणनीति सुधारने का अवसर मिलेगा।

भारत-अर्जेंटीना के बीच कड़ी टक्कर

भारत और अर्जेंटीना के बीच हाल के वर्षों में कड़े मुकाबले देखने को मिले हैं। पिछले साल एफआईएच प्रो लीग में दोनों टीमों के बीच मैच 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ था। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में नतीजा निकला, जो मुकाबले की रोमांचकता को दर्शाता है। इस बार भी करीबी टक्कर की उम्मीद है।

बड़े टूर्नामेंट की तैयारी

यह दौरा आगामी एफआईएच हॉकी विश्व कप और एशियाई खेलों की तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व कप अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। वहीं एशियाई खेल सितंबर-अक्टूबर में जापान के आइची-नागोया में खेले जाएंगे। इस दौरे से टीम को सही संयोजन तलाशने में मदद मिलेगी।

 कोच का बयान

भारतीय टीम के मुख्य कोच ने कहा, 'हम 24 खिलाड़ियों के साथ अर्जेंटीना जा रहे हैं। यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिल सके।' उन्होंने आगे कहा, 'अर्जेंटीना दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। इस दौरे से हमें हर खिलाड़ी को परखने और सही समय पर बेहतर विकल्प चुनने का मौका मिलेगा।'

टीम वर्क पर खास जोर

कोच ने टीम चयन को लेकर स्पष्ट किया, 'इस टीम में जगह बनाने के लिए आपको पहले यह साबित करना होगा कि आप एक ‘टीम प्लेयर’ हैं।' उन्होंने कहा, 'व्यक्तिगत प्रदर्शन जरूरी है, लेकिन टीम के साथ तालमेल और सहयोग के बिना जगह बनाना मुश्किल है।'