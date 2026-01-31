बैंकॉक : भारत की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार देविका सिहाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में जगह बना ली है। 2.5 लाख डॉलर इनामी राशि वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देविका ने सेमीफाइनल में दुनिया की 35वीं रैंकिंग वाली खिलाड़ी हुआंग यू सुन को सीधे गेम में हराकर बड़ा उलटफेर किया।

सीधे गेम में दर्ज की दमदार जीत

20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी देविका सिहाग, जो इस टूर्नामेंट में गैर-वरीय खिलाड़ी के रूप में उतरी थीं, ने पांचवीं वरीयता प्राप्त हुआंग यू सुन को 22-20, 21-13 से हराया। पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन देविका ने दबाव के क्षणों में शानदार संयम दिखाते हुए गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में उन्होंने आक्रामक खेल दिखाते हुए विरोधी खिलाड़ी को वापसी का मौका नहीं दिया और मुकाबला आसानी से जीत लिया।

खिताब के लिए गोह जिन वेइ से होगा मुकाबला

फाइनल मुकाबले में अब देविका सिहाग का सामना मलेशिया की स्टार खिलाड़ी गोह जिन वेइ से होगा। यह मुकाबला देविका के करियर का सबसे बड़ा मैच साबित हो सकता है, जहां वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना पहला बड़ा खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी।

भारतीय बैडमिंटन को मिली नई उम्मीद

देविका की इस उपलब्धि को भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। युवा खिलाड़ी के इस प्रदर्शन ने यह साबित किया है कि भारत के पास भविष्य के लिए मजबूत प्रतिभाएं मौजूद हैं, जो बड़े मंच पर देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखती हैं।

