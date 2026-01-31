स्पोर्ट्स डेस्क: एशियन लीजेंड्स कप 2026 में भारत लीजेंड्स ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान लीजेंड्स को 77 रन से करारी शिकस्त दी। बैंकॉक (थाईलैंड) के बीसीए ग्राउंड में खेले गए इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में दबदबा दिखाया।

मिडिल ऑर्डर की दमदार बल्लेबाजी से भारत ने खड़ा किया बड़ा स्कोर

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत लीजेंड्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन का मजबूत स्कोर बनाया। भारतीय टीम की पारी को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने मजबूती दी।

विजय सिंह ने 24 गेंदों में 31 रन की अहम पारी खेली। वहीं भानु सेठ ने 22 गेंदों में तेज 30 रन बनाए। इसके अलावा दीपक शर्मा ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 33 रन का योगदान दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने खासतौर पर पारी के अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाकर पाकिस्तान के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।

भारतीय गेंदबाजों का कहर, पाकिस्तान की बल्लेबाजी हुई ढेर

174 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान लीजेंड्स की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 19.2 ओवर में 96 रन पर ऑलआउट हो गई।

भारत की ओर से कलीम खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3.2 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 4 विकेट झटके। उन्होंने पूरी तरह पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। कलीम खान को कपिल राणा का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और पाकिस्तान की टीम को बड़ी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दिया।

फील्डिंग में भी भारत ने दिखाया कमाल

भारत लीजेंड्स की फील्डिंग भी मुकाबले में शानदार रही। खिलाड़ियों ने मैदान पर तेज और सटीक फील्डिंग करते हुए पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा, जिससे विपक्षी टीम लगातार विकेट गंवाती रही।

कलीम खान बने लगातार दूसरे मैच में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’

शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए कलीम खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह इस टूर्नामेंट में उनका लगातार दूसरा मैच विनिंग प्रदर्शन रहा।

क्या है एशियन लीजेंड्स कप?

एशियन लीजेंड्स कप पहली बार आयोजित किया जा रहा महाद्वीपीय टूर्नामेंट है, जिसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व क्रिकेटर हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और हांगकांग की टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट का आयोजन बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया (BVCI) के तहत किया जा रहा है। इसके सभी मुकाबले यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किए जा रहे हैं।