गोवा: भारतीय फुटबॉल टीम का AFC एशियन कप 2027 में क्वालीफाई करने का सपना सिंगापुर के हाथों टूट गया। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के रोमांचक मुकाबले में भारत को 2-1 से हार झेलनी पड़ी।

मैच की शुरुआत भारत ने जोश के साथ की और 14वें मिनट में लालियानजुआला छांगते ने लगभग 30 गज की दूरी से शानदार गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। यह गोल देखने लायक था और दर्शकों में जोश भर गया। हालांकि, इसके बाद भारत कई मौकों को भुना नहीं सका। सुनील छेत्री, महेश नाओरेम और लिस्टन कोलाको ने अच्छे मौके गंवाए, जिससे टीम बढ़त नहीं बढ़ा सकी।

पहले हाफ के आखिरी मिनटों में भारत की रक्षात्मक चूक का फायदा सिंगापुर ने उठाया। राहुल भेके की गलती से मिले मौके पर ग्लेन क्वेह ने बॉल सॉन्ग यूई-यंग को पास की, जिन्होंने शानदार फिनिश करते हुए स्कोर बराबर कर दिया।

दूसरे हाफ की शुरुआत में ही निखिल प्रभु की चूक से सिंगापुर को एक और मौका मिला, जिसे यूई-यंग ने गोल में तब्दील करते हुए टीम को 2-1 की बढ़त दिलाई। भारत ने इसके बाद बराबरी के लिए पूरा जोर लगाया। साहल अब्दुल समद, ब्रैंडन फर्नाडिस, फरुख चौधरी और उदंता सिंह को उतारकर कोच खालिद जमील ने आक्रमण तेज किया, लेकिन सिंगापुर की रक्षापंक्ति ने हर हमले को नाकाम कर दिया।

भारत अब ग्रुप सी में चार मैचों में सिर्फ दो अंकों के साथ सबसे नीचे है। टीम ने बांग्लादेश (0-0) और सिंगापुर (1-1) से ड्रॉ खेले, जबकि हांगकांग चीन (0-1) और अब सिंगापुर से हार गई। इस हार के साथ भारत का एएफसी एशियन कप 2027 का सफर यहीं समाप्त हो गया।