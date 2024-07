खेल डैस्क : हरारे के मैदान पर जिमबाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय ऑलराऊंडर रिंकू सिंह ने 104 मीटर का छक्का लगाकर सबको हैरान कर दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने जिमबाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी को आड़े हाथों लिया जिन्होंने मैच में अपने फेंके पहले दो ओवर में केवल एक ही रन दिया था। मुजाराबानी 19वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने आए थे तब रिंकू सिंह ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू ने घुटना नीचे लगाते हुए लॉन्ग-ऑफ पर बड़ा शॉट मारा जोकि मैदान से बाहर चल गया। मैच में रिंकू ने 22 गेंदों पर 48 रन बनाकर टीम इंडिया को 234 रन तक पहुंचाया जहां जिमबाब्वे की टीम पहुंच नहीं पाई।

