खेल डैस्क : स्मृति मंधाना की शानदार परफार्मेंस जारी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन दमदार रहा था। इसी को बरकरार रखते हुए वनडे सीरीज में भी वह बड़े धमाके करते नजर आ रही है। मंधाना ने अब वीमेंस क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में अर्धशतक लगा दिया है। स्मृति ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन बनाए। यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार छठी पारी में 50 प्लस स्कोर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने के बाद लगातार 5 फिफ्टी लगाई हैं। वडोदरा के मैदान पर भी स्मृति ने एक बार फिर से टीम इंडिया को अच्छी शुरूआत दी। उनके बाद हरलीन देओल ने शतक लगाया और टीम स्कोर 358 तक पहुंचा दिया।

