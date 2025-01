खेल डैस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे में अपने सबसे बड़े टारगेट का बचाव कर लिया है। वडोदरा के मैदान पर विंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया को 115 रन से जीत हासिल हुई है। इसी के साथ भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए हरलीन देओल के शतक की बदौलत 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए थे। यह भारतीय टीम का सबसे बड़ा स्कोर भी था। जवाब में खेलने उतरी विंडीज की ओर से हेले मैथ्यूज ने शतक लगाया लेकिन टीम 243 रन पर ही बना पाई और 115 रन से हार गई। टीम इंडिया ने इससे पहले विंडीज को तीन टी20 मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया था।

