खेल डैस्क : भारत ने इसी के साथ तीन टी20 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कप्तान स्मृति मंधाना (77) और ऋचा घोष (54) रनों की आतिशी पारियों की मदद से भारतीय महिला टीम ने गुरुवार को तीसरे टी-20 मैच में वेस्टइंडीज की महिला टीम को जीत के लिए 218 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में खेलने उतरी विंडीज टीम को टॉप क्रम ने अच्छी शुरूआत दी लेकिन मध्यक्रम में हेनरी के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला जिससे विंडीज ने यह मुकाबला 60 रन से गंवा दिया। भारत ने पहले टी20 49 रन से जीता था। दूसरे टी20 में विंडीज ने वापसी करते हुए 9 विकेट से जीत हासिल की थी। अब आखिरी निर्णायक टी20 में भारत ने जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम कर ली है।



भारतीय महिला : 217/4 (20 ओवर)

- बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले ही ओवर में उमा छेत्री (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी जेमिमाह रॉड्रिग्स ने स्मृति मंधाना के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। 11वें ओवर में एफी फ्लेचर ने जेमिमाह रॉड्रिग्स आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।

- रॉड्रिग्स ने 28 गेंदों में चार चौके लगाते हुये (39) रनों की पारी खेली। 15वें ओवर में डिएंड्रा डॉटिन ने स्मृति मंधाना ने आउट कर वेस्टइंडीज को तीसरी सफलता दिलाई। मंधाना ने 47 गेंदों में 13 चौके और एक छक्का लगाते हुए (77) रन बनाए। ऋचा घोष ने 21 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्के लगाते हुए (54) रन बनाए। उन्हें आलिया ऑलेन ने 20वें ओवर में आउट किया।

- राघवी बिष्ट 22 गेंदों में (31) और सजीवन सजना (4) रन बनाकर नाबाद रही। भारतीय महिला टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 217 का स्कोर खड़ा किया। वेस्टइंडीज की ओर से शिनेल हेनरी, आलिया ऑलेन और ऐफी फ्लेचर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

𝙈𝙞𝙡𝙚𝙨𝙩𝙤𝙣𝙚 𝙐𝙣𝙡𝙤𝙘𝙠𝙚𝙙 🔓



How impressive was that from #TeamIndia! 🙌 🙌



Live ▶️ https://t.co/Fuqs85UJ9W#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/fhQRIWAIU9